Reims - Monaco : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1

15:24 - Monaco doit se remobiliser à Reims

Après la grosse désillusion du week-end dernier face à Lyon, qui les prive de tout espoir de remporter le championnat, Monaco doit immédiatement se ressaisir pour arracher le podium en fin de saison. Pour rester dans la course face à Lyon justement, une victoire face à Reims s'avère indispensable. Et pour aborder le déplacement à Reims Niko Kovac ne veut plus entendre parler du drame de Lyon : "On a déjà réussi beaucoup de belles choses, on a atteint les places européennes. Le plus important, c'est le prochain match. [...] Ne parlez pas des derniers matches. On ne se focalise que sur celui de dimanche. Il ne peut nous rapporter que trois points, pas neuf", a-t-il lâché en conférence de presse.