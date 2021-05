Lens - Lille : pronostic, diffusion TV, compo… Les infos du match de Ligue 1

LENS - LILLE. Le LOSC défend sa place de leader de Ligue 1 sur le terrain de son voisin lensois, ce vendredi 7 mai 2021, pour le compte de 26e journée du championnat de France de foot. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? Le point, également, sur la composition probable des deux équipes.

Le sprint final démarre à Lens, ce vendredi, pour Lille, qui a l'occasion de prendre, au moins provisoirement, le large en tête du classement de la Ligue 1 en cas de victoire. Actuellement en tête avec un point d'avance sur le PSG, les hommes de Christophe Galtier devront avoir les nerfs solides en cette fin de championnat. "Si on veut rester en tête, il faudra remporter nos trois derniers matchs parce que je pense que Paris gagnera les siens", a d'ailleurs estimé le coach du LOSC, jeudi, en conférence de presse. De leur côté, les Sang et Or ont l'objectif de conserver leur cinquième place, qualificative pour la prochaine Europa League, mais aussi de faire oublier le revers subi à l'aller enterre lilloise (4-0). Néanmoins, c'est Lille qui part assez logiquement avec la faveur des pronostics avant ce nouveau duel, avec une cote de victoire qui ressort moins de 2 euros, pour 1 euro de mise (aux alentours de 4 euros pour Lens).

Du côté artésien, Franck Haise enregistre les retours de Jean-Louis Leca et Gaël Kakuta mais sera privé de Massadio Haïdara. Sa composition de départ pourrait être organisée en 3-5-2. La compo probable de Lens : Leca - Gradit, Bdé, Medina - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Michelin - Kakuta, Ganago. Dans le camp du LOSC, le capitaine Benjamin André, suspendu, et Isaac Lihadji, blessé, manqueront à l'appel, tandis que Renato Sanches est incertain mais figure dans le groupe. La compo probable de Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné ou Araujo, Xeka, Soumaré, Bamba - David, Yilmaz.i.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce derby du Nord entre Lens et Lille est assez classique : il sera donné à 21h, depuis le Stade Felix Bollaert-Delelis, par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre.

Aucune diffusion en clair n'est prévue pour ce match retour entre le RC Lens et Lille : Canal+ sera la seule chaîne à proposer le match en direct à la TV. et proposera un débrief après le coup de sifflet final dans son émission Late Football Club.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne le retransmission en streaming. Pour voir ce Lens - Lille sur Internet, rendez-vous sur la plateforme mycanal, réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match de la 36e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le LOSC.