Lyon - Lorient : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1

14:30 - Rudi Garcia (Lyon) : "Par la porte ou par la fenêtre, on veut prendre les trois points"

Confronté aux suspensions Memphis Depay, Maxence Caqueret, Marcelo et Mattia De Sciglio ainsi qu'aux incertitudes concernant l'état physique d'Islam Slimani, Djamel Benlamri, Jason Denayer et Melvin Bard, le coach de l'OL s'est néanmoins montré déterminé cette semaine, avant ce Lyon - Lorient : "Peu importe avec qui on joue, on sera motivé. On a changé la dynamique à Monaco. On a envie d’être troisième samedi soir. On joue une équipe de Lorient qui est très dangereuse, notamment devant. Par la porte ou par la fenêtre, on veut prendre les trois points samedi. Au regard de la pression pour arriver au bout et le calendrier, je pense que les trois équipes devant ne prendront pas 9 points sur 9".