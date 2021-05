Rennes - PSG : notes, résumé vidéo... Le débrief du match

RENNES - PSG. Après avoir mené, le Paris-SG a été contraint au nul, sur le score de 1-1, hier, sur la pelouse du Stade Rennais, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Un résultat qui compromet les chances de titre du club de la capitale. Découvrez les buts en vidéo et toutes les réactions.

Mis sous pression par la victoire de Lille à Lens vendredi soir (0-3), le Paris Saint-Germain se devait de s'imposer à Rennes, dimanche soir, lors de la 36e journée de Ligue 1, pour continuer à croire au titre lors des deux dernières journées. Ander Herrera était le premier à se mettre en action mais manquait la cible (12e) avant de tomber sur Gomis (17e). Guirassy se voyait logiquement refuser un but sur une frappe de Doku (29e), tout comme Moise Kean sur un centre de Dagba (39e). En toute fin de première période, Kurzawa obtenait un penalty contestable sur une reprise de volée, dans le temps additionnel. Neymar ne se faisait pas prier pour le transformer (0-1, 45e+6). Au retour des vestiaires, Rennes revenait bien mais c'est Draxler qui était proche du 2-0 sur une action individuelle (56e). Ce sont les Rennais qui dominaient et Tait étaitt tout près d'égaliser mais Navas veillait (67e). Le gardien du PSG ne pouvait en revanche rien sur le corner qui suivait et la tête de Guirassy (1-1, 70e). Assommés, les Parisiens ne parvenaient pas à reprendre l'avantage et Kimpembe allait craquer et être exclu pour un tacle sur Doku (87e). Encore une fois, le PSG finissait à 10 et il fallait encore Navas pour éviter la défaite au PSG dans le temps additionnel (90e+1). Le Paris SG devra maintenant espérer une défaite de Lille pour être champion, ce qui vu la forme des Lillois, semble difficile à imaginer lors des deux dernières journées. Le résumé du match en vidéo :

10:19 - Guirassy (Rennes) : "Un bon point de pris" A l'issue de ce Rennes - PSG, Serhou Guirassy, l'attaquant de la formation bretonne, a commenté son but, livré son analyse du match et son sentiment sur la fin de cettet saison de Ligue 1 : "C'est un beau but. Il faut que je revoie les images mais le plus important c'est qu'on réussit à prendre un point pour la course à l'Europe. C'est un bon point de pris. Il fallait faire beaucoup d'efforts. Tout le monde s'est arraché. Si on joue mieux quelques coups, on peut mieux faire. On n'a pas eu la lucidité parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. On aurait pu prétendre à mieux mais on ne va pas cracher sur ce point. Nos concurrents ont perdu et on a grappillé un point. Je pense qu'il va compter (...) Les Lillois ? Il faut qu'ils fassent le boulot à la fin. J'ai joué pour mon équipe d'abord et si je rapproche Lille du titre, c'est avec plaisir".

10:11 - Génésio (Rennes ) : "Il y avait la place pour gagner" Malgré ce résultat nul plutôt satisfaisant obtenu face au PSG, Bruno Génésio confiait quelques regrets, hier, soir, après la rencontre : " On a senti qu’ils n’étaient pas bien, qu’il y avait la place pour gagner. On a su se créer des occasions, surtout en seconde période mais on est tombés sur un grand gardien. C’est le visage qu’on voulait montrer, à la fois dans l’animation offensive mais aussi dans l’utilisation du ballon. On voulait les désorienter et les emmener sur les côtés, quitte à subir beaucoup de centres. On a réussi à le faire. Je pense que si on reproduit notre jeu sur les deux prochains matchs, alors on sera récompensés (...) Je n’ai pas envie de critiquer et de commenter les décisions des arbitres après les matchs. Comme j’ai dit aux joueurs à la mi-temps, on a aussi manqué de maturité. On doit encore grandir dans des moments comme ceux-là. Il faudra tout donner lors des deux prochaines journées. On ne maîtrise pas notre destin, mais on peut rêver encore (NDLR: à la e place qualificative pour la prochaine Europa League)".

10:03 - Marquinhos (PSG) : "Continuer à mettre la pression sur notre concurrent" La réaction du capitaine du PSG après ce match nul à Rennes : "Je pense qu'il y a de la déception, on voulait gagner ce match pour retrouver le moral après l'élimination, et continuer à mettre la pression sur nos adversaires, mais on n'a pas su le faire. On a pas su tenir le résultat. C'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment être costauds, savoir continuer à mettre la pression et tenir le résultat. Cette saison, on a lâché beaucoup de points, maintenant en fin de saison, on commence à les compter et on voit ceux qu'on a laissé passer. Mais c'est encore jouable... Il faut d'abord penser à nous, à faire des meilleurs matches que ça, et gagner les deux matches qu'il nous reste pour continuer à mettre la pression sur notre concurrent".

09:57 - Pochettino (PSG) : "Nous n'avons pas assez montré pour gagner le match" La réaction de Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, hier soir, après PSG - Rennes : "C'était un match très difficile. Je pense qu'au final, un match nul est un résultat juste. C'était un match équilibré. Nous n'avons pas assez montré pour gagner le match et ils ont bien joué. Nous sommes tous déçus parce que c'était un match qu'il fallait gagner et nous n'avons pas offert les performances que nous attendions. Le prochain match face à Montpellier ? On continue, on doit aller de l'avant, nous ne pouvons pas attendre et c'est de notre responsabilité et notre obligation d'être prêts pour le prochain match, toujours".