Rennes - PSG : le Paris Saint-Germain se contente du nul, revivez les moments clés du match

Quelques minutes après le coup de sifflet final à Rennes, le défenseur brésilien Marquinhos est venu s'exprimer au micro de Canal+, semble-t-il marqué par ce mauvais résultat pour le PSG ce dimanche soir: "On va y croire jusqu’à la fin, on ne veut pas perdre la foi. Mais quand on est le PSG, on sait qu’il faut faire beaucoup mieux que ça. On sait que c’est très difficile contre Lille qui est très bien, très costaud. Mais il reste deux matchs et il faut y croire. Il faut penser à nous, faire de meilleures choses, gagner les matchs et ensuite on verra ce qu’on peut faire. Je pense qu’on a eu des occasions aussi et on n’a pas su marquer. Le foot, c’est des détails. Si tu n’arrives pas à être décisif comme il faut… On a des occasions, on arrive à bien débuter le match mais on n’a marqué qu’un but. Ils sont arrivés, un corner, ils l’ont mis dedans. On est conscient, on sait qu’on doit faire mieux. Si on regarde le bilan de la saison, on a eu beaucoup d’échecs qu’il ne fallait pas, surtout beaucoup de matchs à la maison, on a laissé des points passer. En fin de saison, on compte les points et on voit ceux qu’on a laissé passer. On va jouer ce qu’il nous reste à jouer. On a une Coupe de France à aller chercher et le championnat pour continuer à mettre la pression à Lille pour qu’ils fassent un faux pas. Il faut y aller à 100%. Il faut bien parler dans la semaine, c’est inadmissible de laisser des points comme ça quand on est le Paris Saint-Germain. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais ça commence à faire beaucoup. Il faut être sincère, ce n’est pas notre meilleure saison, on n’était pas très costauds. Il faut faire beaucoup mieux dans cette fin de saison et commencer par bien se parler pour la semaine prochaine."