Montpellier - PSG : horaire, chaîne TV, compo… L'actu du match de Coupe de France

MONTPELLIER - PSG. Le Paris-SG se déplace dans l'Hérault, ce mercredi 12 mai 2021, en demi-finale de la Coupe de France de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable de chaque équipe.

Après avoir chuté en demi-finale de la Ligue des champions puis vu Lille prendre le large en tête de la Ligue 1, le PSG peut-il également perdre ses illusions en Coupe de France, ce mercredi sur la pelouse de Montpellier, en demi-finale de la compétition ? Quoi qu'il en soit, les Héraultais se tiennent prêts à profiter de la situation. "C'est un gros match pour nous, il y a une finale à aller chercher, mais on n'a pas de pression à se mettre, ce sont les Parisiens qui doivent l'avoir car ils peuvent tout perdre en quelques jours, a ainsi noté Michel Der Zakarian, le coach du MHSC, aujourd'hui, en conférence de presse. Paris est toujours dangereux mais on a des arguments pour leur faire mal aussi, ils sont dans une mauvaise passe, à nous de les faire douter encore plus". Son homologue parisien Mauricio Pochettino s'est d'ailleurs montré prudent en déclarant notamment ce mardi : "Ce sera certainement un match compliqué, face à une équipe difficile à manœuvrer, avec de très bonnes individualités et une idée de jeu claire. On n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match mais on en connait l'importance et ce serait bien de gagner la Coupe pour lancer le projet de la saison prochaine".

Le coup d'envoi de cette demi-finale de Coupe de France entre le Montpellier-Hérault et le Paris Saint-Germain sera donné à 21h, ce mercredi 12 mai 2021, depuis le stade de la Mosson. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ne disputeront pas de prolongation et se départageront immédiatement avec la séance des tirs au but.

Du côté héraultais, le gardien de but Jonas Omlin, touché récemment aux ischios-jambiers, laissera sa place dans les cages à Dimitry Bertaud. En revanche, Savanier et Mollet, suspendus le week-end dernier en championnat, devraient faire leur retour dans le onze. Les défenseurs Pedro Mendes et Ambroise Oyongo sont forfait. La compo probable de Montpellier : Bertaud - Souquet, Hilton, Congré, Ristic - Savabier, Ferri, Mollet - Laborde, Delort, Mavdidi. Mauricio Pochettino sera, lui privé de Presnel Kimpembe, Ander Herrera (suspension), Marco Verratti, Layvin Kurzawa (blessures) et de Juan Bernat (reprise). En revanche, Kylian Mbappé, débarrassé de son souci au mollet, devrait réintégrer la composition de départ. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi.

Aucune diffusion en clair n'est prévue pour ce demi-finale de Coupe de France entre Manchester City et le PSG : France TV en effet choisi de proposer la rencontre entre Rumilly et Monaco, et Eurosport 2 sera donc la seule chaîne à proposer le match en direct à la télévision.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne la retransmission en streaming. Pour voir ce Montpellier - PSG sur Internet, rendez-vous sur la plateforme dédiée d'Eurosport, réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette demi-finale de la Coupe de France de football entre Montpellier et le Paris-SG.