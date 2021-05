"Montpellier - Brest : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

20:40 - Dall’Oglio (Brest) : "Cette équipe ne répond pas au niveau du caractère"

Battu à Nice le week-end dernier (3-2), Brest joue à se faire peur en cette fin de saison de Ligue 1. "C’est encore une occasion gâchée de pouvoir se sortir du bas de tableau et de bien finir", regrettait l'entraineur Olivier Dall’Oglio, après cette défaite face aux Aiglons. Passer à côté d’occasions d’assurer le maintien est au-delà de la frustration. On pourrait être à l’abri et jouer plus libéré mais cette équipe ne répond pas au niveau du caractère. Il faut que ce groupe soit plus éveillé. Il faut prendre des points à Montpellier".