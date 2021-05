"Dijon - Nantes : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

20:39 - Kombouaré reste prudent avant d'affronter Dijon

"Il y a de la confiance qui est revenue, l'envie de jouer ensemble et de défendre ensemble, il y a de la qualité et on a marqué 9 buts sur les trois derniers matchs", appréciait l'entraîneur du FC Nantes, samedi dernier, après la victoire face à Bordeaux, en refusant toutefois de céder à l'euphorie : "Le chemin est encore long. On est toujours 18e du classement. Ne faisons pas les malins. On est toujours 2 points derrière Bordeaux et s'ils gagnent leurs deux derniers matches, ils resteront devant".