"Nice - Strasbourg : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

Avant le match du jour, l'OGC Nice et le RC Strasbourg se sont affrontés à 84 reprises depuis 1948, et le bilan est en faveur des Aiglons, qui totalisent 36 victoires, 20 résultats nuls et 28 défaites. Lors du match aller en alsace, en août dernier (2e journée de Ligue 1 ), les Niçois s'étaient d'ailleurs imposés sur le score de 2-0 au stade de la Meinau. Le dernier duel disputé sur la Côte d'Azur, en mars 2019, avait également tourné à l'avantage de Nice, qui s'était imposé sur le score de 1-0.

20:15 - Strasbourg n'a plus de joker

Alors qu'il semblait parti pour s'assurer un maintien tranquille il y a encore quelques semaines, le RC Strasbourg vient d'enchaîner cinq matchs sans victoire en Ligue 1 et se retrouve sous pression à deux journées du terme du championnat. Seizième avec 38 points, la formation alsacienne ne compte plus qu'un point d'avance sur Nantes, barragiste et affrontera Lorient (17e, 3 points également) lors de la dernière journée… Pour s'éviter une fin de saison cauchemardesque, les hommes de Thierry Laurey seraient donc bien inspirés de crocher au moins un point, ce soir, face à une équipe de l'OGC Nice (9e, 49 points), qui n'a, elle, plus rien à craindre ni à espérer en ce mois de mai.