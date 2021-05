"Lille - Saint-Etienne : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

LILLE - SAINT-ETIENNE. Le LOSC va-t-il décrocher le titre de champion de France à l'occasion de la réception de l'ASSE, ce dimanche 16 mai 2021, contre lors de la 37e journée de Ligue 1 ? Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

20:41 - Puel (Saint-Etienne) : "On est dans la compétition permanente" Saint-Etienne ne se présentera donc pas en victime expiatoire, ce soir, à Lille et compte au contraire surfer sur balle dynamique. "On voit qu’il y a un super esprit entre mes joueurs, quelles que soient les générations, c’est super dans cette fin de saison, appréciait Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, dimanche dernier. J’ai l’impression que mes joueurs ont envie de se frotter à de gros adversaires. On a simplement envie de remporter des matches en relevant de nouveaux challenges. On est dans la compétition permanente. Quoi de mieux que ce déplacement à Lille pour rester motivés et concentrés".

20:12 - Saint-Etienne démobilisé face à Lille ? Onzième du classement avec 45 points, l'AS Saint-Etienne n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison de Ligue 1 : les Verts n'ont plus rien à craindre concernant leur maintien dans l'élite mais ne peuvent plus non plus espérer accrocher l'Europe puisque la cinquième place (occupée par Marseille, 56 points) est hors de portée. Leur principal objectif sera sans doute de s'offrir une victoire de prestige face au leader, qui lui permettrait également de rester dans la première partie du tableau. Et leur succès contre Marseille lors de la précédente journée a prouvé que les hommes de Claude Puel étaient déterminés à jouer le jeu jusqu'au bout.

19:33 - David (Lille) : "Le plus dur est à venir" Pour Jonathan David, l'attaquant du LOSC, le grand bonheur n'est plus très loin mais la méfiance doit rester de mise : "On a fait un grand pas vers le titre de champion mais le plus dur est à venir. Il nous reste deux rencontres et on a déjà perdu des points sur des matchs dans lesquels on était favoris. Nous devons rester concentrés jusqu'à la fin si on veut remporter le titre. On en parle beaucoup à l'entraînement : nous devons rester calmes pour mieux gérer nos émotions".

18:54 - Galtier (Lille) : "Humilité et concentration" Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille s'est projeté sur le sprint final de cette Ligue 1 2020-2021, le week-end dernier, après la victoire de son équipe à Lens : "Ce qui peut nous empêcher d'être champions ? Les adversaires déjà, quand même ! Mais aussi la nervosité. Le relâchement, je ne crois pas, mais la nervosité peut arriver tout près du but. On va jouer deux équipes qui n'auront peut-être plus aucun enjeu (NDLR : après Saint-Etienne, le LOSC affrontera Angers lors de la dernière journée), qui viendront relâchées, qui voudront battre le leader actuel. Nous devrons nous préparer avec beaucoup d'humilité et de concentration. Je trouve que mes joueurs sont depuis quelques semaines très alignés dans les préparations de match. Notre saison est magnifique, à nous de la rendre exceptionnelle".