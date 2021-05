"Monaco - Rennes : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

Après le bon nul obtenu face au PSG dimanche dernier, Bruno Genesio s'est montré confiant sur la capacité de son équipe à performer lors de cette fin de saison : "Je pense que si on reproduit notre jeu sur les deux prochains matchs, alors on sera récompensés. Il faudra tout donner lors des deux dernières journées. On ne maîtrise pas notre destin, mais on peut rêver encore".

19:27 - Guirassy (Rennes) : " Se concentrer sur nous"

Rennes a profité de la précédente journée pour reprendre un point à Marseille et Lens, ses concurrents pour la cinquième place, et ne semble pas rassasié, si l'on en croit l'attaquant Serhou Guirassy : "On est toujours en course pour atteindre notre objectif de places européennes. On revient peu à peu sur nos concurrents. Il faudra se concentrer sur nous, en continuant avec cet état d’esprit lors des deux derniers matchs. On va tout faire pour terminer le plus haut possible".