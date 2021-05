"Nîmes - Lyon : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

19:27 - Plancque (Nîmes) : "Si on arrivait à se maintenir, ce serait un exploit exceptionnel"

Si Nîmes peut encore envisager de rester en Ligue 1 la saison prochaine, il le doit en partie à sa balle victoire du week-end dernier, sur la pelouse de Metz (0-3), qui avait notamment fait dire à son entraîneur Pascal Plancque : "Ce n'est pas un soulagement, juste la satisfaction de rester en vie. Mais on a un calendrier difficile (Lyon et Rennes). On a juste gagné un match, gagner le droit de rêver. On s'attend à un gros match difficile face à Lyon. Il ne faut pas que ce ne soit qu'un one shot, il faut confirmer. Si on arrivait à se maintenir, ce serait un exploit exceptionnel mais on s'est donné le droit d'espérer".