"PSG - Reims : Paris bat facilement Reims, le résumé du match"

PSG - REIMS. Le Paris SG s'est facilement imposé face au Stade de Reims sur le score de 4 buts à 0, grâce notamment à des buts de Neymar et de Mbappé, dimanche soir lors de la 37e journée de Ligue 1. Le PSG peut encore croire au titre. Découvrez le résumé du match.

23:15 - Le résumé du match: le PSG assure contre Reims Le Paris Saint-Germain se devait de s'imposer face au Stade de Reims, déjà démobilisé en cette fin de saison sans aucun objectif à jouer dans cette fin de championnat. C'est chose faite pour les joueurs de Mauricio Pochettino, qui n'ont jamais été mis en danger par les joueurs de David Guion, qui vit ses dernières heures sur le banc stadiste. Il faut dire que le capitaine rémois Abdelhamid n'a passé que dix minutes sur la pelouse, exclu après une main dans la surface sur un tir de Kylian Mbappé qui avait élimine Rajkovic. Exclu par M. Turpin, Abdelhamid laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant 80 minutes, eux qui n'avaient pas vraiment besoin de ça. Neymar transforme le penalty dans la foulée (1-0, 13e). Quelques minutes plus tard, Foket offre le deuxième but à Kylian Mbappé sur une relance audacieuse dans la surface (2-0, 24e). Le PSG, à l'abri, déroule et ajoute deux buts en deuxième période, par Marquinhos, une nouvelle fois sur corner (3-0, 68e), et Moise Kean, entré en jeu en fin de match (4-0, 89e). Le PSG devra maintenant espérer une nouvelle contre-performance de Lille à Angers lors de la dernière journée de Ligue 1 pour être sacré champion, même si les Parisiens devront s'imposer à Brest pour espérer que ce scénario se réalise.

23:08 - Le PSG comptera sur Angers Le titre de champion de France se jouera donc lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, dimanche prochain. Lille devra obtenir une victoire à Angers pour s'assurer du titre, même si un match nul ou une défaite pourrait suffire en cas de contre-performance du Paris Saint-Germain à Brest dans le même temps. Monaco, à 3 points du Losc, et Lyon, à 4 points, continuent de se battre pour la 3e place, après leurs victoires respectives devant Rennes (2-1) et à Nîmes (5-2).

23:03 - PSG-Herrera: "Un match difficile à Brest" Informé par Canal+ du match nul de Lille qui permet au PSG de croire encore au titre, Ander Herrera, le milieu espagnol du club parisien, a regretté la match nul des Parisiens à Rennes la semaine passée (1-1): "C'est dommage le résultat à Rennes, même si c'était une bonne équipe et que ce n'était pas facile. On va voir ce qu'il se passe la semaine prochaine. On sait qu'Angers va essayer de gagner car ce sont des professionnels même s'ils ne jouent pour rien. On a un match difficile à Brest, on sait qu'ils jouent très bien au football. Maintenant on doit penser à la Coupe de France et gagner un autre titre pour le club, avec beaucoup de respect pour Monaco qui fait une saison incroyable."

22:58 - Le PSG peut encore croire au titre Le PSG savait qu'il devait s'imposer et espérer un faux-pas de Lille ce soir lors de cette 37e journée de Ligue 1 pour continuer à croire au titre de champion. Les Parisiens ont rempli leur part du contrat en gagnant contre Reims (4-0) et ont reçu une bonne nouvelle en provenance de Lille, qui a été tenu en échec à domicile par Saint-Etienne (0-0). Le PSG n'a donc plus qu'un point de retard sur le Losc, qui sera champion en cas de victoire à Angers la semaine prochaine. Mais le PSG peut encore y croire en cas de contre-performance lilloise. Il devra assurer en s'imposant à Brest dans le même temps.

22:52 - Reims-Chavalerin: "A dix, c'était impossible" Xavier Chavalerin, le milieu de terrain du Stade de Reims, s'est montré réaliste au coup de sifflet final au micro de Canal+ après cette défaite au Parc des Princes (4-0): "On sait qu'à 11 c'est difficile de défendre, prendre un rouge aussi tôt avec un penalty ça nous met encore plus en difficulté. Après, Paris a déroulé. On a défendu, on a fait ce qu'on a pu. On avait quelques coups à jouer je pense avant le deuxième but mais on n'a pas réussi à concrétiser. Après, le meilleur a gagné. A dix, c'était impossible. On était en bloc compact comme on sait faire, on a essayé de contre-attaquer car on sait qu'ils attaquent très haut, mais à dix c'était trop dur."

22:47 - Fin du match (4-0) ! Les statistiques témoignent de la domination du Paris Saint-Germain : au terme de ce match, la possession de balle est en sa faveur (57% contre 43% pour Stade Reims). Le Paris Saint-Germain s’est aussi créé le plus d’opportunités sérieuses avec 9 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Stade Reims et s’impose donc assez logiquement (4-0) dans cette rencontre.

22:46 - Moise Kean ajoute un 4e but pour Paris ! Entré en jeu il y a quelques minutes, Moise Kean trouve la faille sur sa première opportunité après un ballon récupéré dans la surface d'une belle frappe du gauche ! Rajkovic ne peut rien faire sur ce ballon bien placé par le joueur prêté par Everton.

22:43 - PSG: Pembele entre en jeu Mauricio Pochettino effectue un dernier changement du côté du PSG. Colin Dagba laisse sa place à Pembele, jeune joueur formé au club, pour ces derniers instants.

22:40 - Reims: Kutesa entre en jeu David Guion effectue un nouveau changement dans cette fin de match, qui sera son dernier. Kutesa remplace Mbuku pour les dix dernières minutes pour apporter un peu d'énergie devant.

22:36 - Reims a rendu les armes Les Rémois ont évidemment abandonné l'idée de s'imposer dans ce match mais continuent de jouer, fidèles à la philosophie de David Guion. Ils n'ont pas démérité à 10 contre 11 pendant la majeure partie de ce match.

22:32 - PSG: Pochettino fait trois changements Mauricio Pochettino effectue plusieurs changements d'un coup à un quart d'heure de la fin du match. Leandro Paredes, Pablo Sarabia et Moise Kean entrent en jeu, respectivement à la place de Danilo Pereira, Angel Di Maria et Kylian Mbappé.

22:28 - Reims: Touré entre en jeu Nouveau changement dans les rangs rémois dans cette deuxième période. El Bilal Touré fait son entrée sur la pelouse à la place de Boulaye Dia, qui a vécu un match difficile en pointe.

22:25 - Marquinhos au-dessus de tout le monde Marquinhos permet au PSG de vivre une fin de match assez tranquille avec ce troisième but. Le capitaine parisien a encore une fois pris le dessus sur tout le monde dans la surface adverse pour tromper Rajkovic d'une tête puissante. Le PSG déroule désormais face aux Rémois.