"PSG - Reims : suivez le match en direct !"

PSG - REIMS. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, ce dimanche soir, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

20:50 - Le PSG a redressé la barre Si les Parisiens ont perdu des points à Rennes la semaine dernière (1-1), ils ont réussi à se remobiliser et à se qualifier pour la finale de la Coupe de France mercredi en s'imposant à Montpellier au bout d'une séance de tirs au but (2-2). Le PSG est invaincu depuis cinq matches en Ligue 1, la plus longue série sous Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin a déjà perdu 3 matches de Ligue 1 à domicile en 9 rencontres, soit autant que Thomas Tuchel en 42 rencontres mais déjà plus qu'Unai Emery (1 en 38 matches), Laurent Blanc (2 en 57 matches) et Carlo Ancelotti (2 en 28 matches.

20:42 - Le PSG espère un faux-pas de Lille Mauricio Pochettino et les Parisiens n'ont pas perdu espoir de remporter la Ligue 1 dans cette fin de saison, même s'il faudrait un concours de circonstances favorables pour que le PSG soit sacré. Paris doit compter sur une défaite de Lille, leader avec 3 points d'avance, tout en faisant le plein lors de ces deux dernières journées. Le Losc affronte Saint-Etienne ce dimanche et se déplacera à Angers dimanche prochain, alors que Paris ira à Brest. Les Parisiens ne peuvent de toute manière pas se permettre de relâcher la pression s'ils veulent s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine, car Monaco et Lyon ne sont respectivement qu'à deux et trois points derrière.

20:34 - Reims n'a plus grand-chose à jouer Le Stade de Reims n'a pas grand-chose à jouer dans cette fin de championnat, puisque les Rémois, 13e, sont quasiment assurés de leur maintien à deux journées de la fin de la Ligue 1. Ils possèdent 5 points d'avance sur le 18e, barragiste, le FC Nantes. L'Europe est évidemment inaccessible dans le même temps. Mis à part bien finir l'ère David Guion, qui quittera le club à la fin de la saison après plus de 5 ans à la tête de l'équipe première, les Rémois jouent sans pression ce soir au Parc des Princes.

20:26 - Reims: Zeneli et Doumbia remplaçants Pour ce déplacement périlleux au Parc des Princes face à une équipe du PSG qui a absolument besoin de s'imposer, David Guion n'a pas décidé de changer ses plans habituels. L'entraîneur du Stade de Reims fait confiance à son 4-1-4-1 avec Boulaye Dia à la pointe de l'attaque. Il sera soutenu par Cafaro et Mbuku sur les côtés, préférés notamment à Zeneli et Doumbia. Le onze de départ de Reims: Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cafaro, Munetsi, Cassama, Chavalerin, Mbuku - B. Dia. ???? Découvrez les 11 Rémois qui débuteront la rencontre ce soir ????#PSGSDR #J37 #GoSDR ????❤️???? pic.twitter.com/O3GRaAJ85w — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 16, 2021

20:18 - PSG: Kehrer et Pereira titulaires Pour cette avant-dernière journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino est notamment privé de Presnel Kimpembe (suspendu) et de Marco Verratti (blessé) pour ce match du PSG face à Reims. L'entraîneur argentin a décidé de relancer Thilo Kehrer en défense centrale, associé à Marquinhos. Dagba et Bakker sont titulaires sur les ailes. Devant, Mbappé est titularisé dans l'axe et sera soutenu par Neymar, Draxler et Di Maria. Au milieu, Ander Herrera est associé à Danilo Pereira plutôt qu'à Paredes ou Gueye. Le onze de départ du PSG: K. Navas - Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bakker - Herrera, D. Pereira - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.

20:10 - Le PSG vainqueur à l'aller Le Paris Saint-Germain s'était imposé lors du match aller à Reims, le 27 septembre 2020, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. L'attaquant argentin Mauro Icardi avait inscrit un doublé au stade Auguste-Deleaune (9e et 62e) pour donner la victoire au club parisien.

20:02 - Un flocage spécial pour le PSG et Reims La lutte contre l'homophobie va s'afficher sur les maillots des joueurs à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée du championnat de France à l'initiative de la LFP. Les clubs ont été invités à évoluer avec un flocage arc-en-ciel dans le cadre de cette lutte. C'est ce qu'ont fait le PSG et le Stade de Reims ce soir. ???? A l'occasion de la journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie, nos joueurs vont arborer un flocage spécial ! #PSGSDR pic.twitter.com/YyQDuGZTwK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2021

19:31 - Le PSG pas maître de son destin Avant cette 37e journée de Ligue 1, le Paris-SG peut toujours espérer décrocher le titre de champion de France mais ne peu plus compter seulement sur ses résultats. Deuxième avec trois points de retard sur Lille, le club parisien doit faire le plein lors des deux dernières journées et espérer au moins un faux pas de son rival pour remporter son dixième championnat de France. De son côté, Reims (13e, 42 points) est quasiment assuré d'évoluer à nouveau en Ligue la saison prochaine, même si on maintien n'est pas complètement acquis mathématiquement.