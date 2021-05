"Marseille - Angers : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

19:51 - Moulin (Angers) : "On ne part pas en vacances"

Après avoir validé son maintien le week-end dernier en battant Dijon, le SCO d'Angers et son entraîneur Stéphane Moulin, qui quittera le club en fin de saison, vont pouvoir profiter de ces deux dernières journées de Ligue pour évoluer l'esprit libéré. "Les quinze derniers jours, ce ne sera que du bonheur, appréciait d'ailleurs le coach angevin, le week-end dernier. Ces deux affiches (Marseille et Lille), je préfère les jouer avec notre objectif atteint. Si on était obligés de les battre, je ne parlerais pas de la même manière. On ne part pas en vacances, on va essayer de continuer de travailler sérieusement et dans la bonne humeur. Mais il n’y a plus cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et ça, c’est formidable".