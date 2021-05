Monaco - PSG : horaire, chaîne TV, compo… L'actu de la finale de Coupe de France

MONACO - PSG. Le Paris-SG et l'AS Monaco s'affrontent en finale de la Coupe de France de foot, ce mercredi 12 mai 2021, au Stade de France. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable de chaque équipe.

A la lutte pour les premières places en championnat, le PSG et l'AS Monaco se retrouvent ce mercredi dans le cadre de la finale de la Coupe de France, avec l'ambition bien sûr de garnir leur palmarès déjà bien fourni, mais aussi d'engranger de la confiance avant la dernière journée de Ligue 1, décisive, le week-end prochain. "On a deux finales à jouer cette semaine mais on est focalisé sur la première, a indiqué Marquinhos, le capitaine du Paris-SG, lors de la conférence de presse d'avant-match, avant d'ajouter : " Une finale, ça ne se joue pas ça se gagne !". L'état d'esprit affiché est assez similaire du côté du club de la Principauté, comme en témoigne les déclarations de Wissam Ben Yedder : "On envisage tout type de scénario. Ce sera un match compliqué car c'est une finale. Il n'y aura qu'un gagnant. Nous nous appuierons sur notre force collective et nous sommes sereins et sûrs de nos forces".

Le coup d'envoi de cette demi-finale de Coupe de France entre le Montpellier-Hérault et le Paris Saint-Germain sera donné à 21h, ce mercredi 12 mai 2021, depuis le stade de la Mosson. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ne disputeront pas de prolongation et se départageront immédiatement avec la séance des tirs au but.

Du côté monégasque, Maripan et Ballo-Touré, un temps incertains, pourraient figurer dans le groupe mais pas nécessairement dans la composition de départ. La compo probable de Monaco : Majecki - Sidibé, Maripan ou Disasi, Badiashile - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Volland, Ben Yedder, Golovine. Mauricio Pochettino sera, lui privé de Marco Verratti, Layvin Kurzawa (blessures) et de Juan Bernat (reprise) et attend de connaître la décision du CNOSF pour savoir si Kimpembe et Neymar seront suspendus. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo ou Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar ou Rafinha, Mbappé - Icardi.

Une diffusion en clair à la télévision est prévue pour cette finale de la Coupe de France entre Monaco et le PSG, sur France 2. La chaîne Eurosport 2 proposera également la retransmission du match en direct à ses abonnés.

Un accès gratuit sera également proposé en ce qui concerne la retransmission en streaming. Pour voir ce Monaco - PSG sur Internet, rendez-vous le site Internet de France 2, ou sur la plateforme dédiée d'Eurosport réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette finale de la Coupe de France de football entre Monaco et le Paris-SG.