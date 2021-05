"Nantes - Montpellier : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

20:21 - L'heure de vérité pour le FC Nantes

Dix-huitième et barragiste avant cette 38e et dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes a toutefois son destin en mains. Il lui suffit en effet de battre Montpellier à la Beaujoire ce soir pour assurer le maintien sans passer par la case barrages. Face à une formation héraultaise qui n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison, le coup paraît jouable si les hommes d'Antoine Kombouaré, qui viennent d'enchaîner quatre victoires consécutives, conservent leur dynamique des dernières semaines.