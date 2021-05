"Reims - Bordeaux : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

20:25 - Fin de saison amère pour Laurent Koscielny côté bordelais

Autre fin de saison amère côté bordelais : celle de Laurent Koscielny. Le défenseur girondin, ancien international, n'hésite pas à dire tout haut la déception qu'aura été cette saison avec Bordeaux avant ce déplacement à Reims. Pas vraiment convaincu par le recrutement d'Hatem Ben Arfa notamment, Koscielny est sévère avec sa direction : "J’aurais aimé avoir les promesses qui m’ont été faites, avoir les joueurs qui permettent à cette équipe d'être plus haut au classement et de construire quelque chose avec un ossature. Ça n'a pas été fait, j'en tire des enseignements. Ça va me servir pour mon avenir." Il reste évasif sur son avenir : "J'ai besoin d'être sûr à 100% qu'on soit en Ligue 1. Après, je pourrai discuter avec tout le monde [...].

C’est en réflexion, mais pour le moment, je me vois continuer [...]. Il faut que je me pose, que je parte en vacances un peu. Il faut qu’on se retrouve, qu’on discute de quelle est la meilleure chose pour moi", a lâché l'ancien joueur d'Arsenal en conférence de presse. Le désengagement de King Street n'aura évidemment pas aidé...