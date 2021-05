"Strasbourg - Lorient : heure, chaîne TV.. Les infos du match de Ligue 1"

Thierry Laurey, l'entraîneur de Strasbourg, aborde ce dernier match à domicile face à Lorient avec un effectif diminué. Matz Sels et Ibrahima Sissoko ont été testés positifs au coronavirus, alors que Laminé Koné est blessé et Jean-Eudes Aholou suspendu. Le Racing club avait déjà été fortement frappé par le coronavirus en début de saison avec 10 joueurs touchés lors de la première rencontre. Et c'était face à Lorient.

20:13 - Strasbourg et Lorient ont encore un risque de devenir barragistes

Respectivement positionnés à la 15 et à la 17e place du classement avec 41 points chacun avant cette dernière journée de Ligue 1, le RC Strasbourg et le FC Lorient, avec seulement un point d'avance sur Nantes l'actuel barragiste, s'apprêtent à vivre une soirée sous haute tension ce dimanche. En résumé, la formation alsacienne terminera barragiste si elle perd contre les Lorientais et si, dans le même temps, Brest fait au moins match nul face au PSG et si Nantes ne perd pas contre Montpellier. Les Merlus seront, eux, contraints de jouer les barrages dans deux cas : s'ils font match nul ce soir et si, dans le même temps, Brest ne perd pas contre Paris et Nantes bat Montpellier ; mais aussi s'ils perdent à Strasbourg et si, dans le même temps, Brest garde une meilleure différence de buts et si Nantes ne perd pas contre Montpellier.