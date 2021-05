"Angers - Lille : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

20:31 - Lille est aussi menacé par Monaco

En cas de défait ce soir face à Angers, Lille serait aussi menacé par Monaco, qui se trouve à trois points du leader provisoire avant la 38e journée. Sans victoire en tout cas, le LOSC sera dépendant des résultats de ses concurrents : s'il perd et que le PSG et Monaco l'emporte dans le même temps avec un score fleuve, il finira à la troisième place au classement. Il pourrait s'en sortir seulement si, dans le même temps, le PSG perd à Brest et si Monaco ne gagne pas à Lens ou gagne à Lens mais sans rattraper sa différence de buts (+40 pour les Lillois, +34 pour les Monégasques).