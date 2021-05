"Rennes - Nîmes : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

Avant le match du jour, Rennes et Nîmes se sont affrontés à 52 reprises depuis 1948. La balance des résultats penche légèrement en faveur de la formation bretonne, qui compte 23 victoires, 9 résultats nuls et 20 défaites face à cet adversaire, toutes compétitions confondues. La dernière victoire nîmoise face au Stade Rennais remonte au mois d'avril 2019 (3-1, lors de la 27e journée du championnat cette année-là).

20:18 - Rennes vise l'Europe

Face à une équipe de Nîmes déjà condamnée à la relégation, Rennes va tenter ce soir d'obtenir sa qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence (qui peut permettre d'accéder à la Ligue Europa) en terminant à la sixième place du classement. Actuellement septième avec 55 points et une longueur de retard sur Lens, la formation bretonne parviendra à ses fins si elle gagne ce soir contre Nîmes et si, dans le même temps, Lens ne bat pas Monaco ; ou si elle fait match nul et si les Lensois perdent en parallèle en Principauté.