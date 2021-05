"Saint-Etienne - Dijon : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

20:21 - Les deux équipes en roue libre ?

Ce duel entre l'AS Saint-Etienne et Dijon est l'un des seuls matchs sans véritable en jeu lors de cette 38e journée de Ligue 1, puisque les Verts (11e, 46 points) ne peuvent plus espérer accrocher l'Europe et ne sont plus non plus concernés par la lutte pour le maintien, tandis que la formation bourguignonne est, elle, déjà certaine de terminer à la dernière place du classement et donc d'être reléguée à l'étage inférieur. Néanmoins, les deux auront probablement à cœur de terminer la saison sur une bonne note afin de préparer au mieux l'exercice suivant.