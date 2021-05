"Lens - Monaco : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

20:16 - Monaco en quête de Ligue des champions

Le RC Lens et l'AS Monaco abordent ce dernier match de championnat avec tous les deux un objectif bien précis en tête. La formation du Pas-de-Calais peut encore espérer décrocher la cinquième place qualificative pour l'Europa League si elle l'emporte ce soir et si, dans le même temps, l'OM perd à Metz et que la différence de buts finale est en faveur des Lensois. De son côté, le club de la Principauté aura pour principale ambition de conserver sa troisième place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Cet objectif sera atteint si les hommes de Niko Kovac gagnent à Lens, ou s'ils font match nul et si, dans le même temps, Lyon ne gagne pas contre Nice, ou si l'OL perd contre Nice. Monaco peut aussi encore rêver d'être sacré champion de France mais il s'agit d'une issue plus improbable : il leur faudrait pour cela gagner à Lens, compter sur les défaites de Lille à Angers et du PSG à Brest, et refaire son retard sur Lille à la différence de buts (+40 pour le LOSC, + 34 pour l'ASM).