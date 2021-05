"Lyon - Nice : heure, chaîne TV... Les infos du match de Ligue 1"

Les routes de l'Olympique Lyonnais et de l'OGC Nice se sont croisées à 109 reprises depuis 1951. L'historique de ces rencontres est assez nettement en faveur de Lyon, qui compte 49 victoires, 23 nuls et 37 défaites face à cet adversaire, toutes compétitions confondues. Il ne faut toutefois pas remonter très loin dans le temps pour retrouver la trace de la dernière victoire niçoise face à l'OL, obtenue le 2 février 2020 (2-1).

20:17 - Lyon va-t-il arracher la troisième place du classement ?

Lyon, quatrième du classement de Ligue 1 (76 points), va-t-il réussir le pari de coiffer Monaco (77 points) sur le poteau lors de cette dernière journée ? Pour décrocher cette troisième place très enviée car qualificative pour la prochaine Ligue des champions, l'OL possède deux possibilités : soit il gagne contre Nice et Monaco ne gagne pas Lens, soit il fait match nul et Monaco est battu à Lens. Dans tous les autres cas, les Lyonnais resteront au pied du podium et devront se contenter de l'Europa League la saison prochaine.