"Brest - PSG : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

BREST - PSG. Le Paris-SG se déplace à Brest, ce dimanche 23 mai 2021, lors de la 38e journée de Ligue 1, avec l'espoir de décrocher le titre de champion de France. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

20:29 - Le bilan des confrontations entre Paris et Brest Avant le match du jour, Brest et le PSG se sont affrontés 32 fois depuis 1979 et c'est le club parisien qui mène aux points, avec 17 victoires, 11 résultats nuls et seulement 4 défaites subies. Le dernier succès brestois face à cet adversaire avait été obtenu le... 26 janvier 1985, et la formation bretonne a perdu ses huit derniers matchs contre le Paris-SG.

20:16 - Le PSG veut croire au sacre Après être revenu à un point de Lille le week-end dernier, le PSG va-t-il réussir une "remontada" de dernière minute lors de cette 38e et dernière journée de Ligue 1 ? Deux scénarios peuvent permettre au club parisien d'être sacré champion de France. Première possibilité : il gagne à Brest et le LOSC ne s'impose pas à Angers. Deuxième option : il fait match nul à Brest, Lille est battu et Monaco ne gagne pas à Lens. En revanche, si Lille l'emporte, Paris ne pourra plus terminer en première position, quel que soit son résultat. De son côté, le Stade Brestois est à la bagarre pour éviter la place de barragiste (18e), dont il héritera pourtant s'il perd contre le PSG et si, dans le même temps, Lorient ne perd pas à Strasbourg et Nantes ne perd pas contre Montpellier.