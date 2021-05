"Metz - Marseille : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1"

L'historique des confrontations entre les deux formations est particulièrement puisque Metz et Marseille ont été opposées à 109 reprises depuis 1935. La balance des résultats penche en faveur de l'OM, qui l'a emporté 58 fois, pour 16 nuls et 35 défaites. Les deux dernières confrontations se sont toutefois soldées à chaque fois par un résultat nul eet la dernière victoire messine remonte à février 2017 (1-0).

20:20 - Objectif cinquième place pour l'OM

Si Metz n'a plus rien à craindre ni à espérer à l'occasion de cette dernière journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a pour ambition de consolider sa cinquième place au classement et ainsi se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. L'OM y parviendra s'il ne perd pas à Metz, ou s'il perd mais que Lens ne gagne pas à Monaco, ou s'il perd à Metz, que Lens bat Monaco mais que les Marseillais conservent une meilleur différence de buts. Sinon, les hommes de Jorge Sampaoli termineront sixièmes et devront se contenter de la Ligue Europa Conférence (une compétition qui peut permettre d'accéder ensuite à la Ligue Europa).