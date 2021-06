"France - Pays de Galles : les Bleus s'imposent aisément, le résumé du match"

FRANCE - GALLES. Après des réalisations de Mbappé, Griezmann et Dembélé, les Bleus se sont imposés 3-0 face au Pays de Galles. Premier match de préparation réussi pour les Bleus de Deschamps qui se tournent désormais vers mardi contre la Bulgarie. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:30 - Les Bleus entament leur chemin vers l'Euro avec sérénité C'est un début de préparation sérieux. L'équipe de France était de retour ce soir pour son premier match de préparation pour l'Euro 2021. Avant de rencontre l'Allemagne le 15 juin, les Bleus s'offraient une préparation contre le Pays de Galles, ce soir, avant d'affronter le Hongrie mardi prochain. Avec un trio Benzema - Griezmann - Mbappé qui semblait presque irréel, les Français ont bien entamé leur rencontre face aux Gallois de Gareth Bale. KB9 a d'ailleurs cru ouvrir le score après avoir obtenu un pénalty consécutive à une main de Williams sanctionnée d'un carton rouge. Mais l'attaquant du Real Madrid a buté sur Ward, parti du bon côté. Cela ne va pas freiner les Bleus, surtout pas à 11 contre 10. Kylian Mbappé dont la réussite le fuyait en équipe de France depuis l'automne dernier a été plus malin sur une frappe dévie de Rabiot pour ouvrir le score peu avant la pause. En seconde période, le match était à sens unique. Les Gallois, dépassés, ont vu la marée bleue rester haute toute la seconde partie. Griezmann en est allé de son superbe but avant que Dembélé, entré en cours de jeu, ne vienne conclure le score sur un 3-0 net. Benzema, lui, aura tenté de la tête, trouvait le poteau, ratait donc un pénalty mais a su éclairer par séquence le jeu de sa technique. Il est certes resté muet ce mercredi soir mais Didier Deschamps a raison, "si Karim les garde pour après...". Les Bleus seront champions d'Europe ?

23:20 - Benzema : "De bonnes sensations" Karim Benzema était plutôt satisfait de sa prestation et de celle de l'équipe. "Il y a eu de bonnes sensations, a expliqué l'attaquant des Bleus sur TF1. Physiquement, ça monte en puissance avec cette fin de saison difficile. Je me suis bien senti tout au long du match. Tous les trois, on a tenté, c'est passé même s'ils jouaient à 5 défenseurs. Ça a été difficile mais on a fait un très bon match. Mes tentatives manquées ? L'essentiel c'est de se créer des occasions et de gagner. J'ai ressenti beaucoup de fierté et de joie ce soir".

23:10 - Deschamps: "Bien pour une première phase" Didier Deschamps est revenu sur la belle victoire de l'équipe de France au micro de TF1. "Il y a eu de bonnes choses mais avec un joueur de moins en face, ça nous a facilité la tâche. C'est bien de conclure cette première partie avec ce match là. Avec un peu plus de réussite, le score aurait pu être plu lourd. Mais, pour une première phase, c'est bien".

23:02 - Rendez-vous mardi pour les Bleus Les Bleus termineront leur préparation de cet Euro 2021 avec une rencontre mardi prochain face à la Bulgarie ! Les hommes de Deschamps repasseront par le Stade de France avant de débuter la compétition contre l'Allemagne le 15 juin !

22:56 - C'est terminé ! Victoire des Bleus ! C'est fini ! L'arbitre met un terme à cette rencontre ! L'équipe de France s'impose 3-0 face au Pays de Galles ! Les Bleus s'imposent grâce Mbappé, Griezmann et Dembélé !

22:53 - 2 minutes en plus Il y aura 2 minutes en plus dans ce match.

22:48 - Jolie frappe de Digne qui frôle le poteau ! Lucas Diiigne !!! Superbe frappe de Lucas Digne venu quelque peu se recentrer pour tenter sa chance de loin ! Mais sa tentative passe de très peu à côté du poteau de Ward qui touche le ballon du bout des gants.

22:46 - La tête de Benzema repoussée par Ward ! Il n'y arrive pas !! Karim Benzema est de nouveau dangereux sur un corner ! Il place une tête cadrée mais Ward est encore là pour repousser le danger ! Il reste un peu plus de 5 minutes pour permettre au Français de marquer dans cette rencontre, celle de son retour !

22:42 - But de Dembélé !! TROISIÈME BUT POUR LES BLEUS !! Sur un centre de Koundé, Karim Benzema contrôle de la poitrine et enchaine avec une frappe à l'entrée de la surface ! Un très bel enchaînement qui s'est conclu avec un poteau pour le joueur du Real mais Dembélé était là au bon endroit pour pousser le ballon au fond des filets alors que le but était laissé vide par Ward, qui s'était couché sur la frappe de Benzema. 3-0 pour l'équipe de France !

22:36 - Mbappé remplacé par Dembélé Nouveau changement pour Deschamps. Kylian Mbappé, premier buteur de la rencontre, cède sa place à Ousmane Dembélé, le joueur du Barça. Il reste un peu plus de 15 minutes de jeu dans ce France - Pays de Galles.

22:35 - Domination française Avec 69% de possession de balle, les Français sont logiquement dominateurs dans cette seconde période. Les Gallois tentent parfois de sortir de leur terrier mais c'est loin d'être évident à 10 contre 11.

22:31 - Sissoko et Coman entrés en jeu Avant cette occasion galloise, Didier Deschamps s'est permis de faire tourner une nouvelle fois. Après les latéraux, il change deux de ses milieux. Moussa Sissoko et Kingsley Coman ont remplacé Paul Pogba et Corentin Tolisso.

22:27 - Quelle parade de Lloris ! Bien trouvé dans la profondeur, James est face à Lloris dans un angle partiellement fermé. Le Gallois frappe en première intention mais le gardien des Bleus repousse d'une main solide cette frappe puissante ! C'est un bel arrêt !

22:25 - La reprise de Digne cadrée mais contrée ! AH il s'est retenu, quel dommage ! Sur un beau mouvement côté droit, Jules Koundé est trouvé sur son aile et centre au second poteau, là-bas, pour Lucas Digne qui est venu apporter du soutien offensif ! Mais le latéral d'Everton a repris ce ballon du plat du pied ! Ça manquait de puissance et sa frappe a été finalement déviée en corner ! Dommage !