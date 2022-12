Maillot coupe du monde 2022 : un maillot de Mbappé à moins de 5 euros

MAILLOT DE FOOT. La coupe du monde commence bientôt ! Si vous souhaitez supporter au mieux votre équipe préférée, le maillot extérieur de l'équipe de France est à saisir dans quelques magasins et commerçants en ligne.

La Coupe du monde est toujours en cours et l'équipe de France ne cesse de briller durant ce mondial au Qatar ! Vous souhaitez acheter un maillot de l'équipe de France pour supporter les Bleus ? Le maillot de l'équipe de France est actuellement disponible chez quelques magasins de sport et des marchands en ligne.

Le T-shirt FFF de Mbappe est en ce moment valable au petit prix de 3€91 chez Cdiscount. Celui-ci est disponible en taille S et M.

WEEPLAY T-shirt Football FFF Mbappe 3€91 VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Le maillot officiel de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 2022 est disponible chez quelques magasins, notamment Nike, associée de l'équipe de France depuis 2011, ainsi que sur le site officiel de la Fédération Française de Football. On peut également le trouver chez les magasins de sport comme GO Sport, Intersport, Courir.com et même chez Zalando. Il existe deux niveaux de gamme, la version " authentic " qui coute environs 139,99 € et la version " replica ", dont le prix est à partir de 89,99 €. Les étudiants bénéficient de -10 % d'offre d'achat sur le site officiel de Nike.

Plusieurs tailles sont disponibles selon votre gabarit et mensurations : S, L, M et XL. Ce maillot est à 100% en polyester et entièrement lavable à la machine. Vous pourrez donc facilement l'entretenir malgré les éventuelles taches du quotidien. Son format slim épousera parfaitement les formes de votre torse afin de faire de vous un véritable supporter lors des matchs à venir de l'équipe de France.

MAILLOT DE FOOTBALL NIKE FRANCE 22 89.99 € VOIR L'OFFRE sur Nike

Si vous êtes à la recherche d'un maillot pour supporter l'équipe de France, Amazon propose quelques modèles qui différent un peu de la version originale. En effet, la couleur dorée de l'étiquette Nike et celle de la Fédération Française de Football est remplacée par une simple couleur blanche. Il y a aussi des lignes rouges rajoutées sur les bords du maillot ainsi que sur les manches. En revanche, les prix de ces maillots sont largement moins chers que ceux des maillots officiels.

Equipe de FRANCE de football Maillot FFF - Collection Officielle Taille S Neuf à partir de 29,99 € Amazon 29,99 € Voir

La France est officiellement qualifiée pour le quart de finale, c'est le moment idéal de saisir un maillot officiel ou un maillot de votre joueur préféré afin de supporter l'équipe des bleus pour ces matchs à venir !