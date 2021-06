"Turquie - Italie : débuts de rêve pour l'Italie, revivez les temps forts du match"

TURQUIE-ITALIE. L'Italie a réussi ses débuts dans l'Euro 2021 en battant largement la Turquie, ce vendredi 11 juin 2021, au Stade Olympique de Rome, sur le score de 3 buts à 0. Voici ce qu'il faut retenir du match.

23:20 - Spinazzola élu homme du match côté italien Le premier homme du match de cet Euro 2021 est connu et ce n'est ni Insigne, ni Immobile ou encore Berardi, les trois attaquants italiens. Il s'agit de Leonardo Spinazzola, le latéral gauche italien de l'AS Roma qui évoluait ce soir dans "son" Stade Olympique et auteur d'un match excellent sur le flanc gauche, défensivement comme offensivement.

23:15 - Italie-Immobile: "On a eu du mal au début" Auteur du deuxième but italien ce soir face à la Turquie (3-0), l'attaquant de la Lazio Ciro Immobile s'est exprimé sur le site de l'Uefa: "On a eu du mal au début, on a essayé d'accélérer après avoir longtemps buté contre leur mur. En deuxième période, ils étaient plus fatigués, les espaces se sont ouverts. Je dédie ce but à ma femme et à mes parents, c'est beaucoup d'émotion ressentie ce soir."

23:10 - Italie-Mancini: "Important de bien commencer" Roberto Mancini, le sélectionneur italien, était évidemment satisfait de la rencontre de l'Italie face à la Turquie et de cette large victoire (3-0): "Dans ce match il y a tout eu. On a eu l'aide du public, on est très contents et l'équipe a vraiment fait un bon match. L'Italie a fait un beau match, c'était important de bien commencer à Rome, a-t-il avoué au micro de TF1. C'est une vraie satisfaction pour nous tous, pour le public et pour tous les Italiens."

23:05 - La Turquie a déçu Considérée comme un outsider de cet Euro 2021 après une campagne de qualification réussie et terminée juste derrière la France, contre qui elle n'avait pas perdu en deux matches, la Turquie a beaucoup déçu ce soir en s'inclinant face à l'Italie dans ce match d'ouverture (0-3). Les coéquipiers de Burak Yilmaz n'avaient encaissé que trois buts en dix matches qualificatifs, soit autant que ce soir face aux Italiens. Incapable de cadrer le moindre tir, la Turquie devrait faire bien mieux face au Pays de Galles puis à la Suisse pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.

23:00 - L'Italie attend la Suisse Pour la deuxième journée de la phase de poules, l'Italie affrontera la Suisse mercredi prochain, toujours au Stade Olympique de Rome. De son côté, la Turquie jouera un match déjà déterminant pour la suite de la compétition face au Pays de Galles, à Bakou.

22:55 - L'Italie prend la tête du groupe A Avec ce large succès devant la Turquie (3-0), l'Italie prend évidemment la tête de la poule A après ce premier match de l'Euro 2021. Samedi, le Pays de Galles et la Suisse s'affronteront à Bakou (15 heures).

22:50 - Fin du match (0-3) ! Tous les voyants terminant dans le vert pour l'Italie. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (61% contre 39% pour Turquie), les Italiens se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 8 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour Turquie, et l’emportent donc logiquement (0-3) dans ce match.

22:48 - Trois minutes de temps additionnel M. Makkelie accorde trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre la Turquie et l'Italie au Stadio Olimpico de Rome, alors que tout est plié.

22:47 - Dervisoglu écope à son tour d'un carton jaune Les Turcs commencent à craquer dans cette fin de match. Dervisoglu écope d'un carton jaune pour un mauvais tacle sur Barella au milieu du terrain.

22:45 - Süyüncü premier joueur averti Les Italiens déroulent dans cette fin de match et se baladent sur la pelouse du Stadio Olimpico. Süyüncü est averti pour une faute grossière, symbole de son match raté.

22:42 - Italie: Bernardeschi entre en jeu Après un contact avec Meras dans les airs, Berardi reste au sol au bord de la pelouse en se tenant la jambe et le mollet gauche. Roberto Mancini ne prend pas de risque et fait entrer Bernardeschi à sa place.

22:38 - Italie: Mancini fait souffler ses attaquants Roberto Mancini sait bien que le match est plié et fait sortir deux de ses attaquants titulaires. Tous les deux buteurs, Insigne et Immobile sont remplacés par Chiesa et Belotti.

22:37 - Insigne ouvre bien son pied cette fois ! La Turquie prend l'eau dans cette deuxième période ! Cakir commet une erreur de relance plein axe et offre le ballon aux Italiens. Les attaquants transalpins jouent bien le coup pour décaler Insigne à gauche qui ouvre parfaitement son pied, contrairement à la première période, pour tromper le gardien turc ! 3-0 pour l'Italie.

22:36 - But pour l'Italie (0-3) ! Lorenzo Insigne vient de trouver l'ouverture pour l'Italie à la 79e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !