Turquie - Italie : pronostic, heure, chaîne TV, compo… Les infos du match de foot

TURQUIE - ITALIE. Le match d'ouverture de l'Euro 2021 de football oppose la Turquie à l'Italie, ce vendredi 11 juin, dans le cadre du groupe F. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

La Turquie et l'Italie lancent l'Euro 2021 de football, ce vendredi, avec ce premier match du groupe A, qui abrite également la Suisse et le Pays de Galles. La sélection transalpine, qui figure parmi les outsiders de ce championnat d'Europe, entend marquer les esprits d'entrée et poursuivre son impressionnante série de 27 rencontres sans défaite. Les hommes de Roberto Mancini partent d'ailleurs avec la faveur des pronostics. Leur cote de victoire est ainsi inférieure à 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle du résultat nul ressort à plus de 4 euros et celle du succès turc à près de 9 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce premier match de l'Euro entre l'Italie et la Turquie : il sera donné à 21h, ce vendredi 11 juin 2021, depuis le stade Olympique de Rome. La rencontre devrait donc se terminer un peu avant 23 heures.

Roberto Mancini, le sélectionneur transalpin devrait aligner une composition de départ organisée en 4-3-3, sans Marco Verratti, qui se remet d'une blessure au genou. La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne. Du côté turc, Senol Günes devrait opter pour un 4-2-3-1, avec le Lillois Burak Yilmaz à la pointe de l'attaque. La compo probable de la Turquie : Cakir - Celik, Demiral, Soynucu, Meras - Yokuslu, Tufan - Cengiz, Calhanoglu, Karaman - Yilmaz.

Ce match d'ouverture de l'Euro 2021 de foot entre la Turquie et l'Italie bénéficiera d'une diffusion en clair, sur TF1. La rencontre sera également proposée sur la chaîne beIN Sports 1 (le diffuseur qatari assure la retransmission de l'intégralité des matchs de la compétition).

Pour accéder à la retransmission de ce Turquie - Italie en streaming sur Internet, deux solutions s'offrent à vous : mytf1 (accès gratuit après inscription) ou la plateforme beIN Connect (payante).

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match d'ouverture de l'Euro 2021.