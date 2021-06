"Turquie - Italie : suivez le match en direct commenté"

Turquie - Italie. Qui de la Turquie ou l'Italie va l'emporter, ce vendredi 11 juin 2021, au Stade Olympique, pour ce nouveau choc de Championnat d'Europe ? Temps forts, actions, buts et score en live... Le match en direct.

21:20 - Bonucci s'essaye de loin Après avoir récupéré le ballon dans le camp turc, Bonucci s'avance et n'est pas attaqué. Il décide de frapper de plus de 30 mètres mais ne trouve pas le cadre.

21:18 - Insigne manque le cadre ! La première occasion du match est pour l'Italie ! Depuis le côté gauche, Insigne sollicite un une-deux avec Locatelli au milieu et ce dernier le ressert parfaitement dans l'intervalle dans la surface. L'ailier du Napoli enroule en première intention mais ouvre trop son pied et le ballon fuit le cadre ! Il s'en veut, car il sait bien que c'était une très bonne opportunité...

21:15 - Berardi contré Pour une fois, Barella a de l'espace devant lui au milieu et accélère avant de servir Berardi sur la droite. A l'entrée de la surface, l'attaquant de Sassuolo tente d'enrouler une frappe puissante mais c'est contré par Meras, le défenseur du Havre, en Ligue 2.

21:12 - Yilmaz manque son centre Pour la première fois du match, Burak Yilmaz est trouvé dans la profondeur sur la droite dans le dos de Spinazzola. L'attaquant lillois centre en bout de course mais ne trouve aucun de ses compatriotes au centre !

21:10 - Un peu d'imprécision jusqu'ici L'Italie et la Turquie multiplient les petites erreurs dans ce début de match. On sent que la pression de ce premier match de l'Euro 2021 pèse sur les joueurs pour le moment. Il va falloir qu'ils réussissent à se libérer pour que le match s'ouvre un peu !

21:07 - L'Italie domine la Turquie Fidèle à sa philosophie sous Roberto Mancini, l'Italie enchaîne les longues séquences de conservation de balle et récupère très vite le ballon à chaque perte de balle. Les Turcs ne touchent pas beaucoup le cuir mais ne sont pas beaucoup inquiétés non plus.

21:04 - La Turquie en 4-2-3-1 Senol Günes a choisi d'organiser les siens en 4-2-3-1, avec Yazici en soutien de Yilmaz. Karaman évolue sur l'aile droite et Calhanoglu sur la gauche, comme souvent avec l'AC Milan.

21:01 - Les Italiens récupèrent vite le ballon Les Turcs ont engagé au coup de sifflet de M. Makkelie mais ont rapidement perdu le ballon, pour le plus grand plaisir du Stadio Olimpico, qui malgré la présence de seulement 16 000 personnes, fait beaucoup de bruit.

21:00 - C'est parti entre la Turquie et l'Italie ! Le match débute à Rome, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Turquie - Italie.

20:55 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les équipes de Turquie et d'Italie pénètrent sur la pelouse du Stadio Olimpico, après la cérémonie d'ouverture de la compétition. Le coup d'envoi de ce match et de cet Euro 2021 est maintenant imminent et sera donné après les hymnes des deux pays.

20:50 - La Turquie, une équipe solide Les Italiens devront se montrer à leur meilleur niveau pour espérer l'emporter ce soir face à la Turquie. L'équipe de Şenol Güne, qui était présente dans le groupe de la France, n'a concédé que trois buts en qualifications. Elle est avec la Belgique la meilleure défense de cette phase. Elle a conservé sa cage inviolée à huit reprises, plus que toute autre équipe. Les Turcs avaient battu la France chez eux (2-0) avant de faire match nul au stade de France (1-1).

20:42 - L'Italie passe un test face à la Turquie Après une campagne de qualification parfaite (10 victoires en 10 matches, l'équipe d'Italie s'avance sûre de sa force dans cet Euro 2021, puisqu'elle peut compter sur un bilan statistique de cador: elle n'a plus perdu depuis 27 matches, soit deux ans et demi, tout en marquant en moyenne plus de deux buts par match et n'a plus encaissé de but depuis huit rencontres. Mais si elle n'a plus perdu depuis septembre 2018, la série est à mettre en balance avec le niveau des adversaires: à l'exception des Pays-Bas, croisés deux fois en Ligue des nations (1-0, 1-1), elle n'a pas affronté les meilleures équipes du continent.

20:34 - Du public dans le Stadio Olimpico La rencontre entre la Turquie et l'Italie sera suivie par un peu moins de 16 000 spectateurs au Stadio Olimpico, qui risque toutefois de sonner un peu creux puisqu'il peut en temps normal accueillir plus de 72 000 personnes. Les coéquipiers de Burak Yilmaz devraient toutefois être soutenus par plusieurs centaines de supporters, venus de l'Europe entière plutôt que de Turquie, puisque une quarantaine de deux semaines a été imposée aux supporters venus de Turquie. Ce sont les idoles locales, Francesco Totti et Alessandro Nesta, qui donneront le coup d'envoi fictif.

20:26 - La Turquie n'a jamais battu l'Italie En dix confrontations entre les deux pays, la Turquie n'a jamais battu l'Italie. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend Burak Yilmaz et ses coéquipiers ce soir. La Nazionale s'est imposée à 7 reprises et il y a eu trois matches nuls. Le dernier affrontement remonte au 15 novembre 2006, à Bergame. Ce match amical s'était soldé sur un score de 1-1. L'ancien attaquant de l'Udinese Antonio Di Natale avait marqué le premier but avant que Marco Materazzi n'égalise d'un but contre son camp.