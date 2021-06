Classement Euro 2021 : groupe D, groupe E, groupe F (France)… Tout savoir

CLASSEMENT EURO 2021. Chaque groupe de l'UEFA Euro 2020 de foot rend petit à petit son verdict. Reste à connaître les positions finales de chaque équipe dans la poule E et dans la poule F, celle de la France. Le point, également, sur la liste des pays qualifiés.

[Mis à jour le 23 juin 2021 à 11h39] Le classement des trois premières poules de cet Euro 2021 de football est désormais connu. Dans le groupe A, l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse, dans cet ordre, sont qualifiés pour les 8e de finale, la Turquie est éliminée. Dans le groupe B, la Belgique et le Danemark poursuivent également leur route, la Finlande attend de savoir si elle terminera parmi les quatre meilleurs troisièmes et la Russie est hors course. Dans le groupe C, les Pays-Bas et l'Autriche sont qualifiés, l'Ukraine est en ballotage, la Macédoine du Nord est éliminée. Reste désormais à connaître le verdict dans les groupes D, E et F, même si certaines équipes de ces poules ont déjà leur qualification en poche. La liste des qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro : Italie, Belgique, Pays-Bas (premiers de groupe), Pays de Galles, Danemark, Autriche (deuxièmes de groupe), République tchèque, Angleterre, Suède, France (position à définir.

A noter que l'équipe de France, déjà qualifiée, terminera à la première place du groupe F en cas de victoire contre le Portugal, ou si elle fait match nul et que l'Allemagne ne s'impose pas face à la Hongrie. Si la France s'incline et que la Hongrie gagne, la deuxième place se jouera à la différence de buts.

Si les Bleus terminent premiers, ils affronteront la Suisse ou l'Ukraine en 8e de finale.

S'ils terminent deuxièmes, ils affronteront l'Angleterre ou la République tchèque.

S'ils se terminent troisièmes, ils affronteront les Pays-Bas ou la Belgique.

Rappelons qu'à l'intérieur des quatre poules de quatre équipes constituées pour cet Euro 2021 de football, chaque nation rencontre son adversaire une seule fois et les deux premiers du classement de chaque groupe sont assurés de leur qualification pour les 8e de finale. Ils seront accompagnés, selon le règlement instauré par l'UEFA, des quatre meilleurs troisièmes, qui seront départagés par les critères suivants : d'abord le nombre de points, puis en cas d'égalité, la meilleure différence de buts, le plus grand nombre de buts marqués et en dernier lieur par le classement du fair-play.

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Italie 9 3 3 0 0 7 0 7 2 Pays de Galles 4 3 1 1 1 3 2 1 3 Suisse 4 3 1 1 1 4 5 -1 4 Turquie 0 3 0 3 0 1 8 -7

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Belgique 9 3 3 0 0 7 1 6 2 Danemark 3 3 1 2 0 5 4 1 3 Finlande 3 3 1 2 0 1 3 -2 4 Russie 3 3 1 2 0 2 7 -5

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Pays-Bas 9 3 3 0 0 8 2 6 2 Autriche 6 3 2 1 0 4 3 1 3 Ukraine 3 3 1 2 0 4 5 -1 4 Macédoine 0 3 0 3 0 2 8 -6

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 République Tchèque 4 2 1 0 1 3 1 2 2 Angleterre 4 2 1 0 1 1 0 1 3 Croatie 1 2 0 1 1 1 2 -1 4 Écosse 1 2 0 1 1 0 2 -2

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Suède 4 2 1 0 1 1 0 1 2 Slovaquie 3 2 1 1 0 2 2 0 3 Espagne 2 2 0 0 2 1 1 0 4 Pologne 1 2 0 1 1 2 3 -1