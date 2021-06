Classement Euro 2021 : le point, groupe par groupe

L'Euro 2021 de foot débute par une phase de poules. Découvrez la composition des six groupes de quatre équipes, de A à F, et leur classement tout au long de la compétition. Les deux premiers de chaque groupe et les autres meilleurs troisième seront qualifiés pour les 8e de finale.

La composition des six groupes de cette phase de poules de l'Euro 2021 de football a été établie par tirage au sort dès le 30 novembre 2019 puisque la compétition devait initialement avoir lieu en 2020. La France, qui était placée dans le chapeau 2, n'a pas été épargnée puisqu'elle affrontera l'Allemagne et le Portugal, champion d'Europe en titre, dans le groupe F. A l'intérieur de ces poules, chaque équipe rencontrera son adversaire une seule fois et les deux premiers du classement de chaque groupe seront assurés de leur qualification pour les 8e de finale. Ils seront accompagnés, selon le règlement instauré par l'UEFA, des quatre meilleurs troisièmes, qui seront départagés par les critères suivants : d'abord le nombre de points, puis en cas d'égalité, la meilleure différence de buts, le plus grand nombre de buts marqués et en dernier lieur par le classement du fair-play.

L'Italie part favorite de ce groupe A assez homogène, qui comprend également le Pays de Galles, la Suisse et la Turquie.

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Italie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Pays de Galles 0 0 0 0 0 0 0 0

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde (défaite face à la France), la Belgique devra batailler dans ce groupe B face au au Danemark, la Finlande et la Russie, des adversaires qui paraissent à sa portée.

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Danemark 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Finlande 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Russie 0 0 0 0 0 0 0 0

Dans ce groupe C, les Pays-Bas, qui seront opposés à l'Ukraine, à l'Autriche et à la Macédoine du Nord, ne semblent pas avoir vraiment de rival. Gare toutefois à l'excès de confiance.

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Macédoine 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0

L'Angleterre et la Croatie font figures de favoris logiques dans ce groupe D, où l'Ecosse et la République tchèque semblent destinées à se battre pour une éventuelle place de meilleur troisième.

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 République Tchèque 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0

Malgré sa préparation tronquée, l'Espagne reste la mieux armée, dans ce groupe E, pour décrocher la première place du classement, devant la Suède, la Pologne et la Slovaquie.

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Pologne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Suède 0 0 0 0 0 0 0 0

Ce groupe F est incontestablement le plus relevé de cet Euro 2021 puisqu'il réunit la France, championne du monde en titre, le Portugal, champion d'Europe en titre, et l'Allemagne, vainqueur de la Coupe du monde en 2014. La Hongrie aura, elle, du mal, à éviter la dernière place du classement.