"Pronostics Euro 2021 : avis, cote... nos pronos pour Hongrie-France et les matchs du week-end"

Suite et fin de la 2e journée de la phase de poules samedi avec notamment Hongrie-France mais aussi Portugal-Allemagne dans le groupe F. Pour vos concours de pronostics, voici les dernières cotes et conseils de la rédaction.

De mieux en mieux ! Après un début difficile, visiblement lié à un échauffement insuffisant, la rédaction de Linternaute.com progresse de jour en jour pour vous fournir les meilleurs pronostics sur les matchs de cet Euro 2021. Ce week-end, on enfile le Bleu de chauffe avec 5 matchs au programme dont le retour de l'équipe de France, opposée à la Hongrie.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris.

Promenade ou match piège ? Les Bleus ont parfois déçu face à ce genre d'adversaires en phase de poules mais le collectif de Didier Deschamps apparaît particulièrement bien armé pour se sortir d'un éventuel traquenard. Reste l'inconnue de l'horaire du match, avec un coup d'envoi programmé à 15 heures sous la chaleur terrible de Budapest, devant un stade comble et face à un collectif hongrois qui a épaté par son abnégation face au Portugal avant de craquer en fin de match (0-3). Pour Betclic, il n y'aura pas photo avec une victoire hongroise cotée à 11,50 contre 5,45 pour un match nul et 1,30 pour un succès des Bleus.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "Ca sent le match piège... Je vois les Bleus s'en sortir difficilement, 1-0 en fin de match".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "Pas de quartier, 4-0 pour les Bleus !"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Attention, les Hongrois ont seulement craqué en fin de match face au Portugal, la France ne se baladera pas à Budapest face à un bloc bas, victoire 2-0".

La Mannschaft n'a pas le choix et doit prendre des points face aux champions d'Europe. La pression sera énorme à Munich sur les épaules de Joachim Löw et des siens et le Portugal devrait afficher la même densité défensive et une organisation rigoureuse, susceptible de faire douter les champions du monde 2014. Les cotes sont extrêmement proches, la victoire portugaise étant cotée à 3,30 contre 3 euros pour un match nul et 2,30 pour une victoire allemande. Dur, dur de cerner un pronostic clair.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "0-0, un match tactique, sans grand spectacle avec un résultat parfait pour le Portugal, moins pour l'Allemagne qui gardera toutefois ses chances avant un ultime match de poule face à la Hongrie".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "Réaction allemande pour une victoire 2-1".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "match très indécis avec une petite victoire des Allemands 1-0".

Les deux équipes ont terriblement déçu pour leur entrée en lice mais l'Espagne a au moins pris un point contre la Suède. Pas le cas de Robert Lewandowski et la Pologne qui doivent impérativement prendre des points pour se relancer dans un groupe très indécis où la Suède et la Slovaquie ont déjà trois points. A Séville, la Roja partira logiquement favorite mais devra montrer davantage de poids offensif. La victoire espagnole est cotée à 1,34 sur Betclic contre 4,85 pour un match nul et 8,60 pour la Pologne.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "les Espagnols doivent en montrer plus, bien plus. En panne de réalisme face à la Suède, le bloc polonais pourrait les gêner. Je les vois tout de même réagir pour s'imposer 2-0".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "1-0 pour l'Espagne qui se relance".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "les deux équipes doivent gagner pour continuer l'aventure. Victoire 2-1 des Espagnols."

Déjà qualifiés, les Italiens ont l'occasion de se placer un peu plus comme des prétendants à la victoire finale en décrochant un troisième succès et la première place de leur groupe. Les Gallois se sont relancés face à la Turquie et prétendent à une qualification pour les 8e de finale. Betclic voit un succès italien, avec une cote à 1,47 contre 3,95 pour un match nul et 8 pour un succès gallois.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "A Rome, l'Italie va encore faire figure de rouleau compresseur, victoire 2-0".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "1-1, premier écueil pour les Italiens déjà qualifiés".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Déjà qualifiée, l'Italie ne va pas laisser filer le match, 2-0 sans trembler"

Très décevants depuis le début de la compétition, les Turcs jouent leur dernière carte et doivent sauver leur Euro contre des Suisses qui visent la qualification pour les 8e de finale. Ils partent d'ailleurs favoris avec une cote à 1,70 contre 3,90 pour un match nul et 4,75 pour une victoire turque.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :