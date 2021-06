Danemark - Finlande : horaire, chaine TV, pronostic… Les infos du match de foot

DANEMARK - FINLANDE. L'Euro 2021 de football se poursuit avec un match du groupe B entre le Danemark et la Finlande, ce samedi 12 juin. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote des deux équipes.

Le coup d'envoi de ce match du groupe B de l'Euro 2021 de foot entre le Danemark et la Finlande sera donné à 18 heures depuis Parken Stadium de Copenhague. En France, aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV puisque seule la chaîne beIN Sports 1, accessible sur abonnement, assurera la retransmission. Pour les adeptes du streaming, rendez-vous sur le site Internet beIN Connect (accès payant). Notez par ailleurs que le match sera à vivre en direct commenté sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des principales actions en live.

Sur le plan sportif, ce Danemark - Finlande s'annonce assez déséquilibré si l'on en croit les chiffres fournis par les principaux opérateurs de pronostics en ligne : la cote de victoire danoise ressort ainsi à moins de 1,50 euro, pour 1 euro de mise, tandis que la cote du succès finlandais se situe, elle, à plus de 8 euros, et celle du résultat nul à un peu plus de 4 euros.