Danemark - Finlande : un but, un pénalty arrêté, suivez le match de l'Euro en direct

Danemark - Finlande. Les Finlandais font la course en tête dans ce match de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande, grâce à un but marqué à la 60e minute de la rencontre. Les Danois ont, eux, manqué un pénalty. La suite du match en direct.

Danemark 0 : 1 Pohjanpalo, Joel 60’ - Finlande Finlande Danemark - Finlande en direct Recevoir nos alertes live !

21:11 - Tir non cadré pour le Danemark Situation intéressante pour le Danemark mais ce n'est pas cadré et cette tentative ne parvient pas à faire trembler les filets. 21:11 - Changement pour la Finlande Anthony Taylor donne son accord pour un changement : Teemu Pukki fait sa sortie alors que Joni Kauko entre sur le terrain pour la Finlande. 21:11 - Changement pour la Finlande Anthony Taylor donne son accord pour un changement : Tim Sparv est rappelé sur le banc de touche tandis que Rasmus Schuller fait son entrée pour la Finlande. 21:10 - Changement pour le Danemark Thomas Delaney laisse sa place à Andreas Cornelius à la 76e minute de jeu dans cette rencontre. 21:10 - Changement pour le Danemark Anthony Taylor signale un remplacement : Daniel Wass quitte l'aire de jeu et Jens Stryger Larsen entre en jeu pour le Danemark. 21:10 - Coup franc pour le Danemark L'arbitre siffle un coup franc au bénéfice du Danemark. Les stats concernant ces coups francs : 10 pour le Danemark et 7 pour la Finlande. Le score est toujours de 0 - 1. Nous en sommes à la 75e minute de jeu. 21:09 - Le penalty est manqué (0-1) ! Pierre Hojbjerg loupe ce penalty sifflé par Anthony Taylor ! La frappe n'était absolument pas appuyée et le gardien finlandais s'est couché du bon côté pour capter ce ballon ! Toujours 1-0 pour la Finlande. 21:08 - Penalty pour le Danemark ! Anthony Taylor siffle un penalty au bénéfice Danemark_ determinantDanemark. 21:04 - Tir non cadré pour le Danemark Possibilité intéressante pour le Danemark mais le cadre s'échappe et cette frappe ne parvient pas à trouver la faille. 21:03 - Hors-jeu sifflé contre la Finlande Anthony Taylor siffle un hors-jeu contre la Finlande, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le Danemark et 1 hors-jeux pour la Finlande. 21:02 - Coup franc en faveur de la Finlande L'arbitre accorde un coup franc au bénéfice de la Finlande. Les stats concernant ces coups francs : 8 pour le Danemark et 7 pour la Finlande. Le score est toujours de 0 - 1. Nous atteignons la 68e minute de jeu. 21:02 - Six mètres pour la Finlande La Finlande peut se dégager par ce 6 mètres dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à la 67e minute de ce match. 21:02 - Eriksen aurait donné son avis pour faire reprendre le match Selon la presse allemande, une fois après avoir repris conscience, Christian Eriksen aurait demandé à faire reprendre le match. Rassuré par l'état de santé du joueur et à la demande des 21 autres acteurs de cette rencontre, l'UEFA a donc pris la décision de terminer cette rencontre comme prévu. German broadcaster @sportstudio reporting that Eriksen asked the players to continue. — Raphael Honigstein???? (@honigstein) June 12, 2021 20:58 - Changement pour le Danemark Simon Kjaer laisse sa place à Jannik Vestergaard à la 63e minute de jeu dans ce match. 20:58 - Changement pour le Danemark Jonas Wind est remplacé par Andreas Olsen à la 63e minute de jeu dans ce Danemark - Finlande. LIRE PLUS

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lire aussi

Les stats du match