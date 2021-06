Danemark - Finlande : le Danemark rate le coche, le résumé du match

22:00 - Le Danemark s'incline mais l'important était ailleurs

Ce Danemark - Finlande a donc bien connu une fin même si les doutes et les larmes ont envahi les supporters et les amoureux de football. Dans cette rencontre qui avait peine à s'animer, le pire a failli se produire. Alors qu'il ne restait qu'une poignée de minutes à disputer dans cette première période, Christian Eriksen s'est effondré sur le pelouse, seul. Un joueur finlandais a alors rapidement compris qu'un drame venait de se produire sous ses yeux et que la vie de Christian Eriksen était en grave danger.

Les secouristes, héros ultimes de cette fin d'après-midi, ont accouru pour pratiquer plusieurs massages cardiaques afin de maintenir le joueur en vie. Finalement, Christian Eriksen sera mis sous assistance respiratoire puis transporté à l'hôpital. L'inquiétude a plané pendant de longues minutes, certains joueurs ont pleuré, d'autres se sont réconfortés. Les bonnes nouvelles ont ensuite suivi attestant que le Danois allait mieux, que son état de santé était stable. Demandant aux joueurs de reprendre le match, Eriksen aurait permis à l'UEFA de prendre la décision de mettre un terme à cette rencontre une fois les 90 minutes jouées, et non avant.

Le football a donc repris ses droits même si les têtes n'étaient sûrement pas prêtes à ça. Quoi qu'il en soit, les Finlandais ont été plus forts même s'ils ont subi tout le long de la rencontre. Sur leur seule occasion, ils ont marqué. Les Danois ont eux manqué un pénalty qui aurait pu adoucir leur soirée. Mais, l'important n'était pas là, de toute façon. Leur coéquipier et joueur emblématique de la sélection danoise va mieux. Et là est l'essentiel.