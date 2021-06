Euro 2021 : le point après Autriche - Macédoine du Nord, dernières infos

EURO 2021. Opposé à la Macédoine du Nord, l'Autriche s'est imposé 3 buts à 1 et prend la tête du groupe C. Plus tôt, l'Angleterre a frappé un gros coup s'imposant à domicile face à la Croatie (1-0). Dernier match de la journée ? Pays-Bas vs Ukraine. Le point sur les derniers résultats du Championnat d'Europe des nations.