"France - Allemagne : notes, résumé vidéo… Pogba homme du match"

FRANCE - ALLEMAGNE. Entrée réussie à l'Euro 2021 de foot pour l'équipe de France, qui a battu hier soir l'Allemagne, grâce à un but contre son camp de Mats Hummels. Un résultat qui place les Bleus en position idéale en vue de la qualification pour les 8e de finale. Découvrez toutes les réactions et le résumé en vidéo.

L'équipe de France de football savait qu'elle passait un test pour son entrée en lice dans l' Euro 2021 , hier soir, face à l'Allemagne, surtout à l'Allianz Arena de Munich. Ce fut le cas et les Bleus peuvent être rassurés sur leur niveau de jeu après cette victoire étriquée (1-0) mais très importante dans ce groupe F très relevé, avec également la présence du Portugal. Les Bleus, installés dans le 4-4-2 losange mis en place depuis plusieurs semaines, ont parfois souffert mais ils n'ont jamais rien lâché, preuve de la solidité de ce groupe, déjà prouvée lors de la Coupe du monde 2018. La France a rapidement pris l'avantage dans ce match, grâce à Mats Hummels, poussé à la faute par Lucas Hernandez et Kylian Mbappé (1-0, 20e). En deuxième période, les Bleus reculaient et subissaient un peu plus mais se procuraient les occasions les plus dangereuses. Rabiot touchait d'abord le poteau (52e), Mbappé pensait ensuite doubler la mise mais était signalé hors-jeu (66e), tout comme Karim Benzema vingt minutes plus tard (85e). Côté allemand, l'alerte la plus dangereuse venait d'une reprise de volée de Gnabry qui passait finalement au-dessus (54e). Mais ce fut à peu près tout, malgré une pression constante sur le but français. La France, portée notamment par les performances XXL de Raphaël Varane et Paul Pogba, obtient une victoire méritée, même si les Allemands pourront regretter un manque de précision dans les 30 derniers mètres. Prochain rendez-vous pour les hommes de Didier Deschamps : samedi, contre la Hongrie. Le résumé du match en vidéo :

16:20 - Sagnol salue la prestation de Pogba et des milieux de terrain de l'équipe de France Invité aujourd'hui dans l'Equipe à analyser ce match France - Allemagne, l'ancien international Willy Sagnol note notamment : "Paul Pogba a été l'homme de la première période, très clairement. Il a ensuite un peu plus souffert physiquement au fil de la seconde période mais c'est normal car les Allemands ont eu beaucoup plus le ballon et il fallait donc faire plus d'efforts défensifs. On l'a donc vu un peu piocher à la fin. Mais avant ça, il avait pris le relais d'Antoine Griezmann dans la construction, car Griezmann devait beaucoup défendre et était plus effacé. A côté de lui, Adrien Rabiot a été excellent tactiquement, et Kanté énorme dans l'abattage. Il faut mettre en avant l'organisation de ce milieu de terrain plutôt qu'un joueur en particulier".

15:48 - Varane : "Il y avait de l'excitation" Raphaël Varane, l'une des joueurs les plus en vue lors de ce France - Allemagne, a estimé hier qoir que les Bleus avaient parfaitement lancé leur Euro 2021. "On est satisfaits de cette performance, on a fait les efforts, on a vu une équipe solidaire et soudée et c’est là-dessus qu’on veut s’appuyer pour le reste de la compétition. On ne joue pas l’Allemagne tous les jours lors d'un premier match de compétition internationale et on ne voit pas cette intensité à chaque rencontre. C'est pour cela qu'il y avait de l’excitation. Si on réussit à garder cette solidité, on continuera à rester performants. L’Allemagne joue très bien au ballon, on a réussi à les contenir, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. On y a laissé beaucoup de forces et il va falloir récupérer pour le prochain match".

15:27 - Kroos : "Le match se décide sur un but malheureux" Toni Kroos était sur la même longueur que son coéquipier hier soir, en déclarant : "On a réussi beaucoup des choses que nous voulions faire, c’était un bon match, nous n’avons pas eu moins d’occasions que la France. Le match se décide sur un but malheureux. Ce but contre notre camp, neuf fois sur dix on aurait réussi à ne pas le prendre. Nous avons beaucoup contrôlé le match, on a vu très peu de contres des Français. Mais si nous perdons le prochain match, évidemment nous serons sous une énorme pression".

15:03 - Kimmich : "Un point aurait été mérité" La réaction de Joshua Kimmich, le milieu de terrain de la Mannschaft, après France - Allemagne : "Je dirais que nous n’avons pas été la plus mauvaise équipe. Nous avons dominé et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés il y a eu relativement peu d’occasions de but. Un point aurait été mérité. Le positif, c’est qu’on est au niveau d’une top équipe, d’un favori du tournoi. Nous devons montrer au prochain match que nous sommes aussi des favoris".

14:44 - Löw "optimiste pour les matchs à venir" Malgré la défaite subie face à la France, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne trouvait des motifs de satisfaction, hier soir, après le match. "C’était un match extrêmement intense, très excitant et on a assisté à une très bonne prestation des deux équipes, a-t-il noté. On a tout donné dans les batailles, les courses, les duels… Nous n’avons pas pu éviter tous les contres français mais, dans l’ensemble, on a bien accompli cette tâche. Finalement, perdre avec un but contre son camp, c’est décevant mais on est bien entrés dans le tournoi. L’équipe a gagné beaucoup de duels. La seule chose qui a manqué, c’est un but et peut-être un peu de force de percussion dans les derniers mètres. C’est ce qu’il faut améliorer mais ce que j’ai vu sur le terrain me laisse plutôt optimiste pour les matchs à venir".

14:19 - Deschamps salue la prestation défensive de son équipe Didier Deschamps a également été interrogé, hier soir, en conférence de presse, sur la qualité défensive de son équipe lors de ce France - Allemagne : "Ils se connaissent. Le bloc défensif, hormis Presnel Kimpembe, ce sont les mêmes, avec Hugo (Lloris), Paul (Pogba) et N’Golo (Kanté) qu’à la Coupe du monde 2018. Adrien (Rabiot) n’y était pas mais il y a des habitudes, des automatismes entre eux. Sans oublier le trio offensif qui a fait beaucoup d’efforts défensifs, ils le savent. Le foot, c’est être efficace. Il le fallait car cette équipe allemande nous a créé des difficultés (...) Il faut garder cette force collective, au-delà de la qualité et du talent, c’est le socle solide".

13:57 - Deschamps : "Un combat de titans" Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a salué l'abnégation de ses joueurs, hier soir, après la rencontre : "On n’a pas largement dominé car on avait une très belle équipe d'Allemagne en face de nous, qui nous a fait souffrir. Elle a eu plus le ballon que nous mais on a été efficaces. On a marqué ce but mais on aurait pu se mettre à l’abri avec un deuxième. Les joueurs ont répondu présent. C’était un combat de titans. On est capables de faire mieux avec le ballon mais dans l’état d’esprit, on y était".

13:19 - Pogba : "La prestation collective, c’est ça le plus important" Elu homme du match par l'UEFA à l'issue de ce France - Allemagne, Paul Pogba a préféré évacué son cas personnel. "La prestation collective, c’est ça le plus important, a-t-il indiqué hier soir au micro de M6. Sans l’équipe, je n’aurais pas pu être aussi performant et recevoir ce titre d’homme du match. Ils m’ont aidé, on a tous fait les efforts, et cette victoire elle est pour tout le monde. Pas juste pour les titulaires, mais pour les 26".

12:45 - Les notes de L'Equipe après France - Allemagne Au lendemain de la victoire de l'équipe de France de foot face à l'Allemagne, dans le groupe F de cet Euro 2021, le quotidien sportif attribue les meilleures notes, côté tricolore, à Paul Pogba, auteur d'une "première heure magistrale", et à Raphaël Varane ("il n'y a rien à jeter"), tous les deux crédités d'un 8/10. Suivent Rabiot, Hernandez, Kimpembe, Pavard (7/10), Mbappé, Kanté, Lloris (6/10), Griezmann et Benzema (5/10). Côté allemand, le joueur le plus en vue selon L'Equipe, a été le défenseur Matthias Ginter (7/10).

11:47 - Hernandez : "Le début d'une très belle aventure" La réaction en vidéo de Lucas Hernandez, le latéral gauche des Bleus, hier à l'issue de France - Allemagne : La réaction de @LucasHernandez à l'issue de la victoire 1-0 des Bleus face à l'Allemagne pour leur entrée en lice dans l'Euro ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/WnRw9dZzds — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2021