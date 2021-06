"France - Allemagne : sur quelle chaîne voir le match ? Quelle composition pour Deschamps ?"

FRANCE - ALLEMAGNE. L'heure du premier match dans l'Euro 2021 a bientôt sonné pour l'équipe de France de foot, qui affronte l'Allemagne, mardi soir, dans le groupe F. Horaire, diffusion TV et streaming, compo de chaque équipe… Voici ce qu'il faut savoir avant la rencontre.

[Mis à jour le 14 juin 2021 à 20h46] L'équipe de France de football entre immédiatement dans le vif du sujet en défiant l'Allemagne, ce mardi, pour ses débuts dans le groupe F de l'Euro 2021, où elle affrontera également le Portugal et la Hongrie. Les Bleus, champions du monde en titre, partent légèrement favoris face une Mannschaft décevante ces dernières années mais s'attendent à un vrai combat, d'autant que la rencontre aura lieu à Munich. Les Bleus seront donc vite fixés sur leurs ambitions dans la compétition, même si Didier Deschamps a cherché à relativiser quelque peu l'enjeu, aujourd'hui en conférence de presse. "Le premier match est important mais pas décisif car on en aura deux autres derrière", a-t-il rappelé, avant d'ajouter : "Le haut niveau, c'est un combat athlétique aussi. Il y aura de l'engagement, des duels, les Allemands s'y sont préparés et nous aussi". On en salive d'avance, d'autant que les deux équipes devraient se présenter quasiment au complet.

Sur le plan de la composition des équipes, la principale incertitude du côté français concernait ces derniers jours Karim Benzema. Touché à la cuisse contre la Bulgarie la semaine dernière, l'attaquant souffrait d'une béquille. Didier Deschamps s'est montré rassurant à son sujet et devrait bien aligner l'attaquant du Real Madrid en attaque, aux côtés de Griezmann et Mbappé. Pour le reste, Adrien Rabiot, remis d'une blessure à la cheville, est attendu titulaire au milieu de terrain. La compo probable de la France contre l'Allemagne : Lloris- Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé. Du côté allemand, Joachim Löw, privé du seul Goretzka, devrait opter pour un schéma en 3-4-3. La compo probable de l'Allemagne : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match France - Allemagne : le coup d'envoi sera donné à 21h, ce mardi 15 juin, depuis l'Allianz Arena de Munich, l'une des onze ville européennes qui accueillent cet Euro 2021 de football.

Même si elle se partage la diffusion des matchs de l'équipe de France avec TF, c'est bien M61 qui assurera la retransmission de ce match face à l'Allemagne. Le duo habituel de la chaîne, composé de Xavier Domergue et Bixente Lizarazu, sera aux commentaires, assisté de Carine Galli en bord de terrain.

Pour accéder à la retransmission de ce match de préparation à l'Euro 2021 entre la France et l'Allemagne en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet 6play (accès gratuit après inscription) ou sur celui de beIN Sports (payant).

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce premier match de l'équipe de France dans l'Euro 2021.