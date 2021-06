"France - Allemagne : les Bleus s'imposent, le résumé du match"

FRANCE - ALLEMAGNE. La France a réussi son entrée en lice dans l'Euro 2021 en s'imposant sur le score de 1 but à 0 face à l'Allemagne, mardi soir à l'Allianz Arena de Munich pour l'Euro 2021, dans le choc du groupe F. Découvrez le résumé du match.

23:33 - Le résumé du match: la France s'impose dans la douleur L'équipe de France savait qu'elle passerait un test pour son entrée en lice dans l'Euro 2021 face à l'Allemagne, surtout à l'Allianz Arena de Munich. Ce fut le cas et l'équipe de France peut être rassurée sur son niveau de jeu après cette victoire étriquée face à l'Allemagne (1-0), très importante dans ce groupe F très relevé avec également la présence du Portugal. Les Bleus, installés dans le 4-4-2 losange mis en place depuis plusieurs semaines, ont parfois souffert mais ils n'ont jamais rien lâché, preuve de la solidité de ce groupe, déjà prouvée lors de la Coupe du monde 2018. La France a rapidement pris l'avantage dans ce match, grâce à Mats Hummels, poussé à la faute par Lucas Hernandez et Kylian Mbappé (1-0, 20e). En deuxième période, les Bleus reculent et subissent un peu plus mais se procurent les occasions les plus dangereuses. Rabiot touche d'abord le poteau (52e), Mbappé pense doubler la mise mais est signalé hors-jeu (66e), tout comme Karim Benzema vingt minutes plus tard (85e). Côté allemand, l'alerte la plus dangereuse vient d'une reprise de volée de Gnabry qui passe finalement au-dessus (54e). Mais ce fut à peu près tout, malgré une pression constante sur le but français. La France obtient une victoire méritée, même si les Allemands pourront regretter un manque de précision dans les 30 derniers mètres.

23:20 - France-Rabiot: "Une première réussie" Le milieu de terrain de l'équipe de France Adrien Rabiot s'est arrêté au micro de beIN Sports après ce succès face aux Allemands (1-0) à Munich: "C'est important de rentrer dans la compétition avec une victoire. On savait qu'on allait souffrir avant le match, face à l'une des meilleures équipes de ce tournoi. On était prêts à ça, mais ça ne sera certainement pas comme ça à tous nos matches. Il fallait combattre et on a su le faire. On a su aussi marquer quand il le fallait. C'est une première réussie."

23:15 - France-Deschamps: "Un gros match" Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps était plutôt satisfait de la prestation de son équipe face à l'Allemagne ce soir, au micro de M6: "On a fait un gros match face à un très bel adversaire. Je savais que mes joueurs allaient être prêts, on a été dans tout, dans le combat... Même si en première période on aurait pu un peu mieux ressortir le ballon, ça se joue à peu de choses pour marquer ce deuxième but. Mais on n'a pas souffert tant que ça sur la deuxième période. C'est un match de costauds, avec de la qualité et du talent. C'est notre premier match, ça pourrait être une demie ou une finale. Dans notre groupe, prendre ces trois points, c'est important. On a été au niveau, cette victoire nous fait du bien".

23:10 - Paul Pogba élu homme du match Paul Pogba a été désigné par l'UEFA homme du match de ce match entre la France et l'Allemagne (1-0). Impliqué sur le but français avec une superbe passe pour Lucas Hernandez, le milieu de terrain de Manchester United a rayonné au milieu de terrain, défensivement comme offensivement. Lucas Hernandez et N'Golo Kanté auraient pu également être honorés.

23:06 - Le résumé vidéo de cette rencontre L'équipe de France s'est donc imposée face à l'Allemagne ce soir à l'Allianz Arena de Munich au terme d'une lutte de haute volée, grâce à un but de Mats Hummels contre son camp (20e). Découvrez le résumé de ce match en vidéo. [????️RESUME] ???? #EURO2020 ???????????????? #FRAALL

⚽️ Un CSC, de superbes buts invalidés, des coups, des chocs...

???????? La France bat l'Allemagne dans un match à très haute intensité ! ⚡️⚡️ https://t.co/I5ot4ZJd1u — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 15, 2021

23:00 - La France rejoint le Portugal en tête du groupe F L'équipe de France réalise une excellente opération dans le groupe F grâce à cette victoire face à l'Allemagne (1-0). Les Bleus rejoint le Portugal, vainqueur de la Hongrie (3-0) plus tôt dans la journée, en tête de la poule avec 3 points. L'Allemagne et la Hongrie ferment la marche. La France affrontera la Hongrie lors de la prochaine journée, samedi à 15h, alors que le Portugal bataillera avec l'Allemagne à 18h, dans un match déjà capital pour la Nationalmannschaft.

22:55 - Fin du match (1-0) ! La France a bien mené sa barque : àl’issue de cette rencontre, la possession de balle est ainsi à l’avantage des Allemands (57% contre 43%), mais chacune des deux formations a réalisé le même nombre de tirs cadrés (1) et ce sont les Français qui l’emportent (1-0).

22:54 - Volland manque complètement son centre Leroy Sané réalise une belle percée plein axe et prend la défense française à revers avant de décaler au dernier moment Volland sur la gauche. Le joueur de l'AS Monaco a le temps mais manque complètement son centre !

22:52 - France: Dembélé entre en jeu Didier Deschamps effectue un changement dans ce temps additionnel. Adrien Rabiot cède sa place après avoir pris ce coup et c'est Ousmane Dembélé qui entre en jeu.

22:49 - Rabiot a repris sa place Adrien Rabiot a repris sa place sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich. Les Français évoluent à nouveau à 11 contre 11 dans ces dernières minutes brûlantes.

22:47 - Six minutes de temps additionnel M. Del Cerro Grande accorde six minutes de temps additionnel dans cette deuxième période très tendue entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne, au moment où Rabiot s'assoit sur la pelouse, touché au visage.

22:46 - France: Tolisso remplace Benzema Didier Deschamps renforce son milieu de terrain pour cette fin de match où les Français souffrent. Corentin Tolisso remplace Karim Benzema pour les dernières minutes.

22:44 - Allemagne: Volland et Can entrent en jeu Joachim Löw tente le tout pour le tout en faisant deux nouveaux changements dans cette fin de match. Kevin Volland et Emre Can remplacent Robin Gosens et Matthias Ginter.

22:43 - Encore un but refusé à la France ! L'équipe de France se voit refuser un nouveau but ! Mbappé est lancé à la limite du hors-jeu sur la droite et sert ensuite parfaitement Benzema pour que ce dernier marque dans le but vide, mais l'attaquant du PSG est signalé hors-jeu avec l'aide de la vidéo.