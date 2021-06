"France - Allemagne : suivez le match en direct !"

FRANCE - ALLEMAGNE. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct entre l'équipe de France de foot et l'Allemagne, ce mardi soir à l'Allianz Arena de Munich pour l'Euro 2021. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe d'Allemagne pénètrent sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich ! Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre espagnol M. Del Cerro Grande dans quelques minutes, après les hymnes des deux pays.

20:48 - Un test pour le 4-4-2 losange de Didier Deschamps Mis en place depuis le retour de Karim Benzema pour placer l'attaquant du Real Madrid, comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, dans les meilleurs conditions possibles, le 4-3-3 de Didier Deschamps (ou le 4-4-2 losange) passe un vrai test ce soir face à un cador du continent européen. Les Français n'ont pas pu se tester face à un adversaire solide après deux matches amicaux face au Pays de Galles et à la Bulgarie. Ce sera le cas ce soir face à l'Allemagne. Il faudra que les Français soient prêts sur le plan défensif pour se replacer et pour ne pas se faire surprendre.

20:40 - Le bilan des confrontations entre la France et l'Allemagne Avant le France - Allemagne du jour, les deux sélections se sont affrontées à 31 reprises sur la scène internationale depuis 1938. La balances des résultats penche en faveur des Bleus, qui totalisent 14 victoires, 8 nuls et 9 défaites face à cet adversaire. La Mannschaft n'a d'ailleurs plus battu l'équipe de France depuis le 4 juillet 2014. Ce jour-là, les coéquipiers de Mats Hummels l'avaient emporté sur le score de 1-0, grâce à un but de leur défenseur, en quart de finale de la Coupe du monde.

20:32 - Le Portugal a pris la tête du groupe F Dans ce groupe F qui est considéré comme le plus relevé de la phase de poules de l'Euro 2021, le Portugal a réalisé une excellente opération en s'imposant face à la Hongrie il y a quelques minutes. En difficulté pendant une bonne partie de la rencontre, les Portugais ont finalement inscrit trois buts dans les dernières minutes, par Raphaël Guerreiro (84e) et Cristiano Ronaldo (87e sp et 90e+2). Le Portugal va maintenant pouvoir regarder la France et l'Allemagne s'affronter à Munich, avant de jouer les Allemands puis les Français lors des deux prochaines rencontres.

20:26 - Antonio Rüdiger a mis les Bleus en garde Titulaire ce soir dans la défense axiale allemande, Antonio Rüdiger fera tout pour empêcher les attaquants français de marquer ce soir sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich. Quitte à employer la manière forte: "Evidemment en attaque ils sont très forts et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt". Tout juste sacré champion d'Europe avec Chelsea, Rüdiger avait mis sur la touche le joueur de City, Kevin de Bruyne, lors de la finale. Victime d'une double fracture du nez et de l'orbite en finale de la C1 après une charge de l'Allemand, le milieu offensif belge est la preuve vivante que Rüdiger sait jouer "sale". Les Français sont prévenus !

20:18 - Allemagne: Löw fait confiance à son 3-4-3 Jürgen Löw n'a pas non plus tenté une surprise dernière minute face aux Français pour ce premier match des Allemands dans cet Euro 2021. Le sélectionneur allemand conserve son 3-4-3 avec Joshua Kimmich décalé sur la droite plutôt qu'au milieu, où il a l'habitude de jouer et d'exceller ces dernières saisons au Bayern. Toni Kroos et Ilkay Gündogan débutent au milieu. Devant, Thomas Müller, Sergne Gnabry et Kai Havertz auront la lourde tâche d'animer l'attaque de la Nationalmannschaft. Le onze de départ de l'Allemagne: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Müller, Gnabry, Havertz.

20:10 - France: Rabiot débute, comme Benzema Didier Deschamps n'a pas tenté de surprendre Jürgen Low pour ce match entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Le sélectionneur français fait comme prévu confiance à son 4-4-2 losange, avec le trio Griezmann, Mbappé et Benzema devant. Au milieu, Adrien Rabiot est préféré à Corentin Tolisso pour accompagner Paul Pogba et N'Golo Kanté. Le onze de départ de l'équipe de France: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé. La composition de l'Equipe de France pour son premier match de l'Euro face à l'Allemagne ! ????????????????#FRAALL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/C4I3drQVeu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2021

20:04 - M6 et beIN Sports diffuseurs de la rencontre L'entrée en lice de l'équipe de France dans cet Euro 2021 face à l'Allemagne, comptant pour la première journée de la phase de poules et dont le coup d'envoi est prévu d'ici un peu moins d'une heure, sera diffusée en clair ce dimanche soir sur M6, mais également sur la chaîne beIN Sports 1, pour ceux qui sont abonnés. Le diffuseur qatari assure la retransmission de tous les matchs de l'Euro 2021.

19:58 - Les Bleus mettront un genou à terre avant le match Hugo Lloris l'a confirmé hier en conférence de presse : comme d'autres équipes depuis le début de cet Euro 2021, les Bleus respecteront un petit cérémonial avant ce France - Allemagne, en mettant un genou à terre, symbole de la lutte contre le racisme. Ce geste, effectué en mai 2020 par le joueur de football américain Colin Kaepernick, après le meurtre de George Floyd par le policier Derek Chauvin, est devenu depuis un symbole de la lutte contre les discriminations, porté notamment par le mouvement Black lives matters.

19:52 - Un peu plus de 2 000 supporters en tribunes ce soir Grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires, environ 14 000 spectateurs, soit environ 20 % de la capacité du stade, pourront assister à ce France - Allemagne, ce soir, dans les gradins de l'Allianz Arena de Munich. Parmi eux figureront 2 400 supporters des Bleus, venus notamment de Metz et Nancy.

19:47 - Guerreiro puis Ronaldo sur pénalty sauvent le Portugal Ça s'est enchaîné très vite ! Après l'ouverture du score heureuse de Guerreiro qui a trompé Gulacsi après avoir vu sa frappe être déviée, c'est Cristiano Ronaldo qui a mis les siens à l'abri après avoir marqué sur pénalty. Ça fait donc 2-0 pour le Portugal face à la Hongrie.

19:46 - En France, pas de dérogation pour le couvre-feu après le match contre l'Allemagne Les amateurs de foot et de belles ambiances seront sans doute nombreux à profiter de la réouverture des bars pour suivre ce match France - Allemagne dans un bar. Si le gouvernement a fait savoir dans un premier temps qu'aucune dérogation ne serait accorée concernant le couvre-feu qui commence à 23h (le coup de sifflet finale devrai retentir quelques minutes plus tôt, il a ensuite indiqué qu'un tolérance serait offerte aux personnes qui auront regardé le match à l'extérieur de leur domicile et qui pourront ensuite rentrer chez eux sans risquer d'amende. A condition de ne pas exagérer...

19:39 - Lizarazu met la France en garde contre l'excès de confiance Bixente Lizarazu, qui ne commentera pas le match à la TV ce soir (c'est M6 qui assurera la diffusion de ce France - Allemagne en direct), s'exprime, lui, dans les colonnes de L'Equipe ce mardi. "Champions du monde en titre, favoris de cet Euro, les Bleus ont dans le dos la pancarte de l'équipe à abattre, celle que tous leurs adversaires voudront faire tomber", remarque notamment l'ancien latéral des Bleus, puis ajoute : "Le danger, finalement, c'est de s'avancer vers ce premier match dans une situation trop confortable (...) La confiance est une bonne chose, mais l'excès de confiance ne l'est pas. Les Bleus doivent donc s'en méfier, même s'il y a longtemps que la Nationalmannschaft n'est plus notre cauchemar".

19:27 - Emmanuel Petit : "Un test, celui de l'état d'esprit" L'ancien international s'est confié à Ouest France avant ce France - Allemagne, en observant notamment : "Ce premier match n’est pas éliminatoire, mais c’est souvent un thermomètre de la préparation, et de la mentalité. Il te donne le chemin à suivre. Les joueurs en ont conscience et n’auront pas le temps de tergiverser (...) L’Allemagne est certes en reconstruction, mais c’est une grande puissance européenne, un prétendant à la première place. Et celle-là, elle compte, car le deuxième est promis à affronter l’Angleterre à Wembley en huitième de finale, ce que tout le monde veut éviter. Ce n’est pas un match éliminatoire, mais un test, celui de l’état d’esprit".