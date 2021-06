"Belgique - Russie : Lukaku porte la Belgique, le résumé du match"

La Belgique, grâce à ce succès devant la Russie (3-0), fait une excellente opération dans ce groupe B pour cette première journée de la phase de poules. Les Diables Rouges prennent la tête du groupe devant la Finlande, qui a battu un peu plus tôt le Danemark (1-0). La Belgique affrontera lors du prochain match le Danemark, jeudi 17 juin à 18h. La Russie jouera gros contre la Finlande la veille, mercredi 16 juin (15h).

La Belgique l’emporte donc (3-0) et ce succès est amplement mérité au vu des chiffres. Avec 61% de possession de balle, contre 39% pour Russie, et 4 tirs cadrés (1 pour Russie), la Belgique a en effet dominé différents compartiments du jeu pendantle match.

M. Mateu Lahoz accorde deux minutes de temps additionnel dans cette rencontre où tout est désormais joué entre la Belgique et la Russie à Saint-Pétersbourg.

But pour la Belgique, inscrit par Romelu Lukaku, à la 88e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

Les Russes ne trouvent aucune solution dans cette deuxième période et ne parviennent pas à mettre en danger la Belgique, qui se contente de gérer son avance, sans en faire plus que le nécessaire.

22:28 - Peu de rythme dans cette deuxième période

Cette deuxième période entre la Belgique et la Russie manque cruellement de rythme, même si la supériorité des Belges n'aide certainement pas non plus. Les Russes sont en-dessous de ce qu'on pouvait en attendre pour le moment.