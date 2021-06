"Pays-Bas - Ukraine : les Pays-Bas ont eu chaud, le résumé du match"

PAYS-BAS-UKRAINE. Pour leur premier match de l'Euro 2021, les Pays-Bas ont tremblé mais ils ont fini par s'imposer face à l'Ukraine, ce dimanche soir, sur le score de 3 buts à 2 à la Johan-Cruyff ArenA d'Amsterdam. Découvrez le résumé du match.

23:16 - Le résumé du match: les Pays-Bas remportent un match fou Les Pays-Bas et l'Ukraine ont certainement offert ce dimanche soir depuis la Johan-Cruyff ArenA d'Amsterdam le plus beau match de ce début d'Euro 2021, que ce soit au niveau de la qualité du match comme du scénario. En première période, les Pays-Bas font le travail mais tombent sur l'excellent gardien ukrainien, Heorhiï Bouchtchane. Le portier du Dynamo Kiev a tout simplement écoeuré les joueurs de Frank de Boer, que ce soit Depay (2e), Dumfries (5e), Weghorst (27ee) ou encore Wijnaldum (39e). Et quand il était battu, c'est Dumfries qui a manqué son geste (41e), seul à cinq mètres du but. C'est au retour des vestiaires que les coéquipiers de Memphis Depay vont trouver la faille. Wijnaldum débloque la situation après un centre de Dumfries mal repoussé par Bouchtchane (1-0, 52e) avant que Weghorst ne double rapidement la mise quelques minutes plus tard après un nouveau travail de Dumfries côté droit (2-0, 59e). Dans les cordes et absente jusque-là, l'Ukraine réagit grâce à son capitaine Iarmolenko, qui réduit l'écart d'une frappe en pleine lucarne (2-1, 75e). Quatre minutes plus tard, c'est Iaremtchouk qui égalise sur un coup franc frappé par Malinovski (2-2, 79e). Tout est à refaire pour les joueurs de Frank de Boer, qui ne vont pas douter longtemps. Sur un bon centre d'Aké, Dumfries signe son premier but, plus qu'important, en sélection néerlandaise d'une tête puissante pour redonner l'avantage aux siens (3-2, 85e). L'Ukraine ne reviendra plus. Les Pays-Bas ont eu peur mais réussissent leur entrée en lice, à domicile, dans cet Euro 2021.

23:08 - Frank de Boer s'offre de l'air Très critiqué au pays pour avoir mis en place en 3-5-2 récemment, plutôt que de faire confiance au 4-3-3 national, Frank de Boer aurait pu vivre des jours difficiles en cas de match nul face à l'Ukraine ce soir à domicile. Le but de Dumfries en fin de match et la victoire (3-2) vont permettre aux Oranje de travailler sereinement, surtout que la prestation globale des Néerlandais fut assez bonne, même en première mi-temps. Ils auraient pu inscrire encore plus de but sans un grand Bouchtchane dans le but ukrainien.

23:03 - L'Ukraine aura des regrets Nul doute que l'Ukraine aura des regrets après ce match face aux Pays-Bas. Menés de deux buts à l'heure de jeu, les joueurs d'Andreï Chevtchenko, très intéressants, ont réussi à revenir et à égaliser en quatre minutes entre la 75e et la 79e, avant de se faire à nouveau surprendre par les Néerlandais. Les Ukrainiens devront impérativement s'imposer face à la Macédoine du Nord jeudi prochain afin de jouer peut-être une finale pour la qualification en huitièmes de finale face à l'Autriche lors du dernier match de la phase de poules.

22:58 - Les Pays-Bas rejoignent l'Autriche en tête du groupe C Après une belle frayeur, les Pays-Bas ont donc réussi à arracher une victoire importante face à l'Ukraine ce dimanche soir (3-2). Un succès qui permet aux joueurs de Frank de Boer de rejoindre l'Autriche, qui a gagné plus tôt contre la Macédoine du Nord (3-1) en tête du groupe C. Les deux pays s'affronteront lors de la prochaine journée, jeudi 17 juin (21h). L'Ukraine jouera un peu plus tôt face à la Macédoine du Nord, avec l'obligation de l'emporter (15h).

22:51 - Fin du match (3-2) ! La supériorité des Pays-Bas a été incontestable. A la fin de ce match, la possession de balle ressort en effet largement à son avantage (61% contre 39% pour Ukraine). Les Pays-Bas s’est aussi procuré le plus d'occasions sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 5 pour l'Ukraine et l’emporte donc logiquement (3-2).

22:49 - Premier carton jaune pour Sidortchouk Le milieu de terrain de l'Ukraine Sidortchouk est le premier joueur de la rencontre à récolter un carton jaune pour une faute grossière dans ses 30 mètres.

22:48 - Pays-Bas: Memphis remplacé Cinquième et dernier changement en faveur des Pays-Bas. Après avoir beaucoup donné, Memphis Depay est remplacé par le jeune attaquant du PSV, Donyell Malen.

22:47 - Cinq minutes de temps additionnel M. Brych accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période de ce match fou entre les Pays-Bas et l'Ukraine à Amsterdam.

22:45 - Pays-Bas: de Boer effectuent deux changements Frank de Boer effectue deux changements d'un coup à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Wout Weghorst et Jurriën Timber sont remplacés par Luuk de Jong et Joel Veltman.

22:42 - Dumfries redonne l'avantage aux Pays-Bas ! Les Pays-Bas reprennent l'avantage dans cette fin de match grâce à Dumfries ! Le latéral droit du PSV Eindhoven, qui avait raté une énorme occasion en première période, claque une tête superbe sur un centre de Nathan Aké pour battre Bouchtchane ! 3-2 pour les Pays-Bas après 85 minutes de jeu.

22:41 - But pour les Pays-Bas (3-2) ! But en faveur des Pays-Bas, inscrit par Denzel Dumfries, à la 85e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

22:39 - Tout est à refaire pour les Pays-Bas Les coéquipiers de Memphis Depay doivent maintenant tout reprendre à zéro après avoir mené par deux buts à l'heure de jeu ! Le sélectionneur Frank de Boer est pensif sur son banc de touche.

22:36 - Iaremtchouk égalise pour l'Ukraine ! Quel scénario dans ce match ! L'Ukraine égalise en quatre minutes ! Sur un coup franc excentré, Malinovski dépose le ballon au point de penalty et c'est Iaremtchouk qui reprend, un peu oublié par la défense néerlandaise, de la tête pour tromper Stekelenburg. 2-2 entre les Pays-Bas et l'Ukraine !

22:35 - But pour l'Ukraine (2-2) ! But pour l'Ukraine, signé Roman Yaremchuk, à la 79e minute de jeu dans cette 2e période.