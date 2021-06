"Pays-Bas - Ukraine : les Ukrainiens résistent bien, le match en direct"

PAYS-BAS-UKRAINE. Buts, évolution du score, temps forts de la rencontre... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le match entre les Pays-Bas et l'Ukraine, ce dimanche 13 juin 2021, à la Johan-Cruyff Arena d'Amsterdam, avec notre direct.

21:36 - Corner pour les Pays-Bas Les Pays-Bas obtiennent un corner face à l'Ukraine à dix minutes de la mi-temps. C'est joué court par les hommes de Frank de Boer jusqu'à van Aanholt à l'entrée de la surface. Le latéral gauche néerlandais frappe en force mais ça passe largement au-dessus.

21:33 - Le centre de Memphis ! Memphis Depay parvient à réaliser un centre dangereux rentrant depuis l'aile gauche. Dumfries tente de reprendre au deuxième poteau mais le latéral néerlandais est un peu court !

21:30 - Iarmolenko tente sa chance ! Trouvé à l'entrée de la surface, Iarmolenko élimine Blind d'un beau crochet après une feinte de frappe. L'ailier de West Ham frappe ensuite du droit mais Stekelenburg capte bien le ballon !

21:27 - Belle sortie de Bouchtchane ! Superbe intervention de Bouchtchane ! Sur un ballon mal dégagé par la défense de l'Ukraine, Weghorst récupère et tente de crocheter le portier ukrainien pour marquer dans le but vide mais ce dernier sort parfaitement dans les pieds de l'attaquant de Wolfsburg pour s'emparer du ballon.

21:25 - Beau centre de Dumfries Depuis son aile droite, Dumfries réalise un superbe centre entre la défense ukrainienne et Bouchtchane. Aucun Ukraine n'ose intervenir mais aucun joueur néerlandais n'est présent non plus pour reprendre !

21:22 - Memphis repris au dernier moment Bien trouvé sur l'aile gauche, Memphis a de l'espace pour accélérer et élimine un premier défenseur pour rentrer dans la surface. Il peut frapper mais décide de faire un nouveau crochet pour une meilleure position de frappe. Il est repris par Zabarni !

21:19 - L'Ukraine bien en place On sent qu'Andreï Chevtchenko a beaucoup fait travailler ses joueurs sur le plan physique mais aussi tactique. Les Néerlandais ont du mal à avancer sur attaque placée et à trouver les intervalles dans le camp adverse.

21:16 - Iaremtchouk manque sa frappe Après une touche bien effectuée côté droit dans le camp néerlandais, Karavaïev et Iaremtchouk combine bien et après deux une-deux, l'attaquant ukraine déclenche un tir du gauche mais écrase trop sa frappe. Stekelenburg capte facilement le ballon.

21:13 - Ukraine: Zoubkov, blessé, est remplacé Premier coup dur pour l'Ukraine dans cette rencontre, avec la blessure de l'ailier gauche Zoubkov. C'est Marlos, joueur brésilien naturalisé ukrainien, qui effectue son entrée en jeu dans cette première période.

21:08 - Wijnaldum frappe au-dessus ! Ce match entre les Pays-Bas et l'Ukraine est parti sur un rythme de folie. Dumfries est bien trouvé dans la profondeur côté droit et peut centrer en retrait pour ses milieux qui arrivent lancés. De Roon et Wijnaldum se gênent un peu mais le futur joueur du PSG reprend finalement. Le ballon passe au-dessus de la barre !

21:05 - Bouchtchane intervient devant Dumfries ! Quelle occasion pour les Pays-Bas ! Le ballon circule bien dans les pieds néerlandais dans la surface ukrainienne. Wijnaldum décale parfaitement Dumfries sur sa droite qui tente sa chance mais Bouchtchane est sorti à toute vitesse pour détourner ce tir !

21:04 - Premier corner pour l'Ukraine Malinovski frappe bien un premier corner en faveur de l'Ukraine dans ce début de match, sur la droite. Au deuxième poteau, il trouve Zabarni mais ce dernier ne peut pas cadrer de la tête !

21:03 - Memphis se met déjà en évidence Memphis Depay se procure tout seul la première occasion de ce match ! Sur un contre, le joueur de l'Olympique Lyonnais part de son propre camp en solitaire et élimine un défenseur après un superbe petit pont. Il résiste aux Ukrainiens pour frapper dans la surface mais Bouchtchane détourne !

21:00 - Début du match à la Johan Cruijff Arena entre les Pays-Bas et l'Ukraine ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre les Pays-Bas et l'Ukraine vient d’être donné par Felix Brych, à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam !