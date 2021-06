Classement Euro 2021 : du changement dans le groupe D

EURO. La République tchèque a pris la tête du classement du groupe D après sa victoire contre l'Ecosse. Découvrez la composition des six groupes de quatre équipes, de A à F, et leur classement tout au long de la compétition. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 8e de finale.