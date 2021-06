"Espagne - Suède : la Roja tenue en échec, le résumé du match"

Espagne - Suède. Pour son entrée en lice dans la compétition, l'Espagne a été tenue en échec par la Suède. Score nul et vierge au terme d'une rencontre dominée par les Espagnols. Retrouvez les événements marquants de la rencontre.

23:16 - Le résumé de la rencontre C'était l'affiche de la première journée du groupe E. L'Espagne, un des favoris pour remporter la compétition, recevait la Suède à Séville. Une rencontre que les hommes de Luis Enrique ont débuté pied au plancher. Possession, dédoublements, appels tranchants... Très vite la Roja a montré sa supériorité face à des timides Suédois qui cherchaient désespérément à mettre le pied sur le ballon. Après plusieurs actions franches signées Dani Olmo et Alvaro Morata, on pensait que l'inévitable arriverait. Mais dominer n'est pas gagner. Et le Suédois l'ont rappelé aux Espagnols avant la pause avec un avertissement signé Alexander Isak et miraculeusement récupéré par Unai Simon. Au retour des vestiaires, même physionomie. L'Espagne a déroulé, la Suède résisté. Les assaults de la Roja ont été insuffisants et les arrêts du gardien des Blagult trop importants. Après 6 minutes de temps additionnel où les Espagnols ont frôlé l'exploit, les Suédois ont finalement tenu le match nul. Un score nul et vierge qui fait le bonheur de la Slovaquie désormais seule en tête du groupe E. ???? #Euro2020 ???????????????? #SPASWE

????️ Aymeric Laporte : "On espère faire mieux lors des prochains matchs" pic.twitter.com/fvIQat6hml — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 14, 2021

23:11 - Mutisme offensif historique Pour sa première rencontre du groupe E face à la Suède, l'Espagne a réalisé 17 frappes, son total le plus élevé dans un grand tournoi (Euro + Coupe du Monde) sans marquer de but depuis 2010 et la rencontre de Coupe du Monde 2010 face à la Suisse.

23:07 - Manque de réalisme espagnol Si les Espagnols ont débuté la rencontre pied au plancher, la domination de la Roja n'a pas été concluante. Les attaquants espagnols ont pourtant multiplié les offensives mais aucune d'entre elles n'a fait mouche. Et si les doutes sur le manque d'un grand attaquant côté espagnol étaient fondés?

23:05 - Mauvaise opération pour la Roja Après avoir dominé outrageusement la première période, les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. La faute à un manque de réalisme devant le but et à un très grand gardien suédois, Olsen.

22:57 - Fin du match (0-0) ! Malgré un très net avantage au niveau de la possession de balle (76% - 24%), l'Espagne n'a pas réussi à concrétiser au tableau d’affichage. Suède, qui en termine aussi avec un nombre de frappes cadrées inférieur à son adversaire (5 - 1), s’en sort bien avec ce résultat nul (0-0).

22:52 - Parade d'Olsen ! Encore une pour le portier suédois. Si le score en reste là, il sera sans aucun doute le héros de cette premiere rencontre suédoise. Sur une tête à bout portant de Gerard après un centre de Sarabia, Olsen sauve une nouvelle balle de but.

22:47 - Le bloc suédois tient bon Jusqu'ici tout va bien. Les Suédois tiennent bon face au favori du groupe E. Les hommes de Luis Enrique ont dominé outrageusement la rencontre mais à quoi bon ? Pour le moment les Blagult sont infranchissables.

22:44 - Derniers changements pour la Suède Le bloc suédois commence à faiblir. L'occasion pour le sélectionneur suédois de procéder aux derniers changements : Olsson et Forsberg sont remplacés par Cajuste et Bengtsson.

22:40 - Plus qu'un quart d'heure à jouer On touche à la fin de la rencontre. Plus que 15 minutes à disputer entre l'Espagne et la Suède. En cas de match nul, Suèdois et Espagnols seraient deuxièmes du groupe ex aequo derrière la Slovaquie.

22:37 - Nouveaux changements pour les Blagult La Suède tiendra-t-elle face à l'Espagne ? Pour ne pas craquer, le sélectionneur suédois décide de faire un changement : Krafth remplace Lustig qui semble s'être fait mal sur une action chaude des Espagnols.

22:35 - Nouveaux changements pour la Roja Luis Enrique décide d'ajouter encore un peu de sang neuf dans son onze avec un nouveau double changements : Olmo et Ferran sont remplacés par Oyarzabal et Gerard.

22:33 - Olmo, encore lui ! Après un bon mouvement collectif des Espagnols, Llorente s'arrache pour redresser un long ballon dans la surface. Dani Olmo hérite du cuir, contrôle et tente sa chance. C'est contré par le bloc suédois.

22:29 - Changement pour la Suède Action, réaction. Après les deux changements de Luis Enrique, le sélectionneur suédois, Janne Andersson décide de procéder à des changements : Berg et Isak sont remplacés par Quaeson et Claesson.

22:27 - Changement pour l'Espagne Luis Enrique décide d'insuffler une nouvelle dynamique avec un double changement : Rodrigo et Morata sont remplacés par Thiago et Sarabia. Suffisant pour ouvrir le score pour la Roja ?

22:26 - Berg ne cadre pas ! Quelle occasion pour la Suède ! La deuxième dans cette rencontre. Après une conte-attaque éclair des hommes de Janne Anderson. Passe en retrait d'Isak pour Berg qui ne cadre pas sa frappe. Quel dommage ! C'était l'occasion parfaite pour un hold up suédois.

22:18 - Carton jaune pour Lustig Premier carton jaune dans cette rencontre entre l'Espagne et la Suède. C'est le défenseur Lustig qui écope de la première biscotte de la rencontre après avoir voulu jouer la montre. L'arbitre n'est pas dupe.

22:16 - Alba tranchant L'Espagne continue de pousser, encore grâce à Dani Olmo, bien trouvé par Jordi Alba. Le latéral barcelonais est omniprésent sur son couloir gauche. L'attaque espagnole penche du côté du capitaine de la Roja.

22:10 - Morata ne cadre pas Contre rapide des Espagnols emmené par Dani Olmo. Le ballon revient sur Alvaro Morata, l'attaquant tente sa chance. Le ballon ajusté de l'avant-centre de la Roja n'est pas cadré. Encore une action dangereuse pour l'Espagne.

22:08 - Isak, seul espoir suédois ? Superbe enchaînement technique de l'avant-centre de la Real Sociedad, Isak. L'attaquant suédois, auteur de l'action la plus dangereuse de la première période, est de loin le joueur le plus étincelant côté suédois.

22:06 - Début de la seconde période C'est parti pour la seconde période entre l'Espagne et la Suède pour le compte de la première journée de l'Euro. Après une domination écrasante, la Roja va-t-elle enfin trouver le chemin de filets ?

21:59 - Large possession espagnole Les hommes de Luis Enrique ont largement dominé ces premières 45 minutes alors que les Suédois se sont montrés très, voire trop, timides. À titre d'exemple, Aymeric Laporte, défenseur central de la Roja, a réussi 62 passes dans le premier acte. C'est 2 de plus que toute l'équipe suédoise.

21:53 - C'est la mi-temps ! Score nul et vierge à la pause entre l'Espagne et la Suède pour le compte de cette deuxième rencontre du groupe E. L'Espagne a dominé outrageusement la rencontre et s'est procuré plusieurs actions chaudes. Mais Isak a bien failli ouvrir le score dans les dernières minutes de la première période. La domination est bien là. Mais tout reste encore à faire côté espagnol.

21:48 - Olmo encore ! Le joueur de Leipzig, très actif dans cette première période, tente sa chance de loin. Sa lourde frappe du droit est touchée par Olsen. Encore une action chaude pour Dani Olmo et l'Espagne. La Roja veut rentrer au vestiaire avec l'avantage.

21:45 - Sauvetage pour sa ligne de Llorente ! Les Espagnols ont frôlé la correction sur la première action chaude des Suédois. Isak récupère le ballon dans la surface et tente sa chance. Unai Simon est battu mais pas Llorente qui avait bien suivi. L'Espagnol touche le ballon qui rebondit sur le poteau et atterrit dans les mains du portier de la Roja, tout heureux de récupérer le cuir.