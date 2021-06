"Hongrie - Portugal : Guerreiro et Ronaldo sauvent le Portugal, le résumé du match"

20:30 - Le résumé du match

On aurait aimé conjuguer cette magnifique atmosphère de football à une partie séduisante. Mais il n'y avait semble-t-il pas la place pour les deux cet-après midi à Budapest. Pourtant, alors que le stade de Ferenc-Puskas se remplissait doucement avant le coup d'envoi de ce Hongrie - Portugal, il y avait de quoi se rappeler aux bons souvenirs des douces soirées internationales. Malheureusement, rien eu de tout ça n'était au programme et cette rencontre a manqué de bien de choses pour éveiller ce cratère de 60.000 personnes. Les Hongrois ont refusé le jeu, évitant toute projection vers l'avant pour ainsi se découvrir le moins possible. Les Portugais, eux, ne se sont pas assez remués.

Ce match, dont les Bleus ont dû jeter un oeil curieux en se préparant pour le choc face à l'Allemagne, a finalement pris une autre tournure dans les derniers instants. Et il ne fallait pas éteindre son poste d'ennuie ou d'agacement car tout s'est finalement passé à la fin. Guerreiro, offensif latéral portugais, a réceptionné un centre de Rafa Silva dans la surface pour tromper Gulacsi... qui a dû maudire son coéquipier, pas assez prompt à refermer ses jambes sur la frappe du joueur de Dortmund. Mais peu importe pour la Seleçao qui ouvre finalement le score à la 85e par, presque, un heureux hasard. Moins de 2 minutes plus tard, alors qu'on croyait le verdict donné, c'est finalement Cristiano Ronaldo qui alourdit la marque sur pénalty... avant qu'il ne récidive finalement dans le jeu, dans le temps additionnel. Le Portugal s'offre donc une victoire acquise aux forceps 3-0. Les hommes de Santos devront montrer autre chose désormais pour espérer déloger Français et Allemands. Quant aux Hongrois, il s'agit pour eux de rentrer dans la compétition et éviter le bonnet d'âne de pire équipe de cet Euro 2020 pourtant bien décevant jusqu'ici...