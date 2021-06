"Italie - Suisse : la Nazionale qualifiée en huitièmes, le résumé du match"

ITALIE - SUISSE. L'Italie s'est imposée (3-0) face à la Suisse au Stadio Olimpico grâce à des buts signés Manuel Locatelli (26e, 52e) et Ciro Immobile (89e). Un résultat qui permet aux Italiens de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le résumé du match.

23:06 - Le résumé du match La Squadra Azzura n'a pas tremblé. Après sa victoire convaincante (3-0) face à la Turquie, elle était attendue et elle n'a pas déçu. Les hommes de Roberto Mancini ont entamé la rencontre pied au plancher et se sont logiquement imposés face à une timide Nati. C'est le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli qui a ouvert le score pour l'Italie à la 26e minute. Au retour des vestiaires, il inscrira même un doublé d'une jolie frappe d'en dehors de la surface (52e). En fin de rencontre, à force d'obstination, Ciro Immobile a finalement fait trembler les filets (89e). Sa deuxième réalisation de la compétition. Solide défensivement et efficace offensivement, l'Italie fait plus que jamais partie des favoris. Avec cette nouvelle victoire, la Nazionale devient la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale. Seul point noir au tableau, la sortie sur blessure en début de rencontre du charismatique capitaine des Azzuri, Giorgio Chiellini. Le résumé de la rencontre en vidéo ci-dessous : [????️RESUME] ???? #EURO2020 ???????????????? #ITASWI

????✨ Avec un doublé de Manuel Locatelli et un but d'Immobile, l'Italie domine la Suisse...

...et se qualifie pour les 1/8 de finale ! ☑️https://t.co/F0K7CY7Bxa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 16, 2021

23:01 - L'Italie poursuit sa série Et une de plus ! Jusqu'où s'arrêtera la folle série d'invincibilité ? Avec cette nouvelle victoire, cette fois-ci face à la Suisse, les hommes de Roberto Mancini sont invaincus depuis 29 rencontres. La Nazionale n'a plus fait mieux depuis novembre 1935 - juillet 1939. La Squadra Azzurra de Vittorio Pozzo était alors restée invaincue lors de 30 matches consécutifs.

22:58 - Premier billet pour les huitièmes Ça y est, c'est officiel. L'Italie devient la première nation à valider son billet pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Après deux victoires (3-0) face à la Turquie et la Suisse, les hommes de Roberto Mancini en tête du groupe A avec 6 points sont assurés de passer la phase des poules.

22:52 - Démonstration de la Nazionale Deuxième rencontre et deuxième festival des hommes de Roberto Mancini. Après leur succès (3-0) face à la Turquie, les Italiens se sont imposés une nouvelle fois (3-0) face à la Suisse grâce à un doublé de Manuel Locatelli et une réalisation de Ciro Immobile. Une victoire qui qualifie la Nazionale pour les huitièmes de finale.

22:51 - ⌛ Fin du match (3-0) ! C’est le coup parfait pour l'Italie au terme de ce match (3-0). C’est pourtant la Suisse qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (49%-51%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Italiens se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (4 contre 2).

22:47 - Immobile récompensé Très actif notamment en seconde période, l'avant-centre de la Nazionale a été récompensé de tous ses efforts. Après une récupération très haute de la part des Italiens, Ciro Immobile tente sa chance de loin. Sa frappe trompe Yann Sommer. C'est le deuxième but de l'Italien dans la compétition. #EURO2020



⏱️ 89'

⚽️ GOOOL! #IMMOBILE!!!

???????? #ItaliaSvizzera???????? 3⃣-0⃣



La chiude Ciro con un tiro da fuori!

E l'Olimpico canta! ????#ITA #ITASVI#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/2R9GbkNREj — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 16, 2021

22:46 - ⚽ But pour l'Italie (3-0) ! Ciro Immobile vient de trouver la faille pour l'Italie à la 89e minute de jeu dans cette 2e période !

22:46 - Changement pour l'Italie Ovation de tout le Stadio Olimpico pour le double buteur du soir. Le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli est remplacé par Matteo Pessina de l'Atalanta Bergame.

22:39 - Immobile encore lui Erreur défensive des Suisses, Ciro Immobile récupère le but et file au but. L'arbitre siffle finalement une faute de l'avant-centre italien au départ de l'action. Ça pousse côté italien pour inscrire un troisième but.

22:37 - Carton jaune pour Breel Embolo Deuxième carton jaune de la rencontre. Gros contact de Breel Embolo sur Nicolo Barella. L'attaquant suisse écope logiquement d'un carton jaune après cette faute sur son adversaire.

22:34 - Immobile encore ! Nouvelle action très dangereuse signée Immobile. Après un superbe travail de Chiesa dans l'axe, l'avant-centre se retrouve sur le côté gauche, entre dans la surface et tente une frappe croisée qui passe à côté de la cage suisse.

22:33 - Immobile proche du ko L'attaquant de poche de la Nazionale est parfaitement lancé. L'Italien s'emmène parfaitement le cuir d'un superbe contrôle et tente une frappe croisée qui passe à quelques centimètres du but de Yann Sommer.

22:32 - Shaqiri proche du but Petit festival du joueur de Liverpool Xherdan Shaqiri dans la surface de réparation italienne. Le Suisse tente sa chance mais bute sur Francesco Acerbi. Le défenseur italien s'est sacrifié pour repousser la tentative de Shaqiri.

22:29 - Hors jeu de Gavranovic Sur un long ballon, Breel Embolo dévie le ballon de la poitrine pour Mario Gavranović. L'avant-centre de la Nati est finalement signalé en position de hors jeu.

22:27 - Changements pour l'Italie Ovation général du Stadio Olimpico pour le double changement de la Squadra Azzura. Roberto Mancini le sélectionneur italien a fait ses choix : Insigne et Berardi sont remplacé par Chiesa et Toloi.

22:23 - Le deuxième but de Locatelli en vidéo Après avoir ouvert le score, Manuel Locatello a inscrit le but du break pour l'Italie d'une jolie frappe d'en dehors de la surface. Une réalisation qui permet aux hommes de Roberto Mancini de mener (2-0) [????️VIDEO - ⚽️BUT] ???? #EURO2020 ???????????????? #ITASWI

???? Le doublé pour Manuel Locatelli !! ????????

???? Une frappe chirurgicale des 20 mètres qui laisse Yann Sommer sur place !https://t.co/elUv7YynKs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 16, 2021

22:17 - Corner pour la Suisse Nouveau visage de la Suisse dans cette seconde période. La Nati est beaucoup plus combative. Nouveau corner pour les hommes de Vladimir Petkovic, le danger est repoussé par la defense italienne.

22:09 - Doublé de Locatelli Encore lui ! Après son ouverture du score, Manuel Locatelli double la mise pour l'Italie. Sa magnifique frappe du gauche de l'extérieur de la surface fait mouche ! Les Italiens mènent désormais (2-0) et ont un pied en huitièmes. #EURO2020



⏱️ 52'

⚽️ GOOOL! #LOCATELLI!!!

???????? #ItaliaSvizzera???????? 2⃣-0⃣



Ancora lui! Sinistro vincente da fuori area! ????#ITA #ITASVI#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Vg7e6fd1Hl — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 16, 2021

22:09 - ⚽ But pour l'Italie (2-0) ! Manuel Locatelli trouve la faille pour l'Italie à la 52e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !

22:08 - Premier carton de la rencontre À peine entré à la place de Seferovic, l'avant-centre suisse Gavranovic écope du premier carton jaune de la rencontre après une vilaine semelle sur le capitaine italien Leonardo Bonucci.

22:04 - Des changements à la pause C'est parti pour la seconde période au Stadio Olimpico entre l'Italie et la Suisse. Changement côté suisse, Vladimir Petkovic a décidé de faire entrer Gavranovic à la place de Seferovic. Changement poste pour poste pour la Nati.

22:03 - Début de la 2e période. La 2e mi-temps démarre entre l'Italie et la Suisse, à Rome, où Sergey Karasev donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0.

22:01 - Le but de Locatelli en vidéo Après une période pied au plancher de Italiens, la Nazionale mène logiquement (1-0). Découvrez en vidéo l'ouverture du score de l'Italie face à la Suisse signée Manuel Locatelli. [????️VIDEO - ⚽️BUT] ???? #EURO2020 ???????????????? #ITASWI

???? Locatelli lance la Squadra Azzurra !

☄️ A la réception d'un centre de Berardi, le joueur de Sassuolo n'avait plus qu'à propulser le ballon au fond des filets de Yann Sommerhttps://t.co/8JSdlOZQz5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 16, 2021

21:54 - La Nazionale proche des huitièmes En cas de succès ce soir face à la Suisse, l'Italie validerait non seulement son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 mais en plus signerait une 29ème rencontre sans défaite. Un sérieux prétendant au titre ?

21:51 - Italie mène logiquement à la pause Les hommes de Roberto Mancini ont déroulé. Après 45 minutes solides, les Italiens mènent logiquement à la pause grâce à un but de Manuel Locatelli. Son deuxième en sélection. À noter la sortie sur blessure en début de rencontre de Giorgio Chiellini. #EURO2020



???? #Azzurri avanti dopo un tempo grazie al 2° gol in #Nazionale di Manuel #Locatelli ⚽️



???????? #ItaliaSvizzera???????? 1⃣-0⃣#ITA #ITASVI#VivoAzzurro pic.twitter.com/BgLz5tWWmX — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 16, 2021

21:47 - C'est la pause à Rome entre Italie et Suisse Les statistiques témoignent de la domination de l'l'Italie : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est mathématiquement à l’avantage de l'Italie (51% contre 49% pour la Suisse), qui s’est également procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour la Suisse et qui mène donc assez logiquement dans cette confrontation.

21:41 - Arrêt de Sommer Intervention du portier suisse ! Immobile, parti à la limite du hors-jeu après un bon ballon d'Insigne, tente sa chance. Sa frappe est repoussé par un Yann Sommer attentif. L'Italie continue de pousser !

21:41 - Spinazzola tente sa chance Contre supersonique des Italiens. Spinazzola tente l'action individuelle dans la surface. Il enrhume son défenseur mais son petit pointu passe à côté de la cage de Sommer.