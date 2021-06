"Italie - Suisse : suivez le match en direct !"

ITALIE - SUISSE. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct entre l'Italie et la Suisse, qui s'affrontent ce soir pour le compte du groupe A de l'Euro 2021. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

21:33 - Insigne proche du break Ça pousse côté italien. L'ouverture du score de Locatelli n'a pas rassasié pour autant les Italiens. Après une nouvelle bonne combinaison des hommes de Roberto Mancini, Insigne qui hérite du cuir dans la surface tente un lob audacieux. C'est repoussé par la défense suisse.

21:31 - Locatelli confirme la supériorité italienne C'est fait ! L'Italie ouvre le score grâce à Manuel Locatelli. Berardi dépose Rodriguez, son centre en retrait permet à Locatelli de pousser le ballon dans le but. Le Stade Olimpico rugit ! Les Italiens s'approchent des huitièmes.

21:25 - ⚽ But pour l'Italie (1-0) ! Manuel Locatelli marque pour son équipe à la 26e minute de jeu dans cette 1e période !

21:25 - Nette supériorité italienne Après 25 minutes de jeu, la supériorité est nette du côté italien. Les hommes de Roberto Mancini font très bien tourne le ballon. Derrière la défense est solide, le milieu distribue de bons ballons aux avant-centres, l'attaque combine parfaitement. Jusqu'ici tout va bien pour la Squadra Azzura.

21:24 - Chiellini blessé Coup dur pour les Italiens. Après le but annulé, la Squadra perd son capitaine blessé. Giorgio Chellini est remplacé par Francesco Acerbi. Leonardo Bonucci hérite du brassard de capitaine.

21:21 - Faute de main de Chiellini, but annulé Sur corner, le capitaine italien pensait avoir ouvert le score pour l'Italie. Le corner de Lorenzo Insigne a été mal dégagé de la tête par la défense suisse, le cuir est tombé dans les pieds de Chiellini qui ne s'est posé aucune question. Après verification, le ballon a bel et bien été touché par la main du Turinois.

21:18 - ⚽ But pour l'Italie (1-0) ! But pour l'Italie, signé Giorgio Chiellini, à la 19e minute de jeu dans cette 1e période.

21:17 - L'Italie poursuivra-t-elle sa série ? C'est la stat qui illustre sans doute le mieux l'état de forme des hommes de Roberto Mancini. En effet, l'Italie est invaincue depuis 28 rencontres, elle n'a plus fait mieux depuis novembre 1935 - juillet 1939. La Squadra Azzurra de Vittorio Pozzo était alors restée invaincue lors de 30 matches consécutifs.

21:13 - Insigne tombe dans la surface Le public italien réclame un penalty mais l'arbitre ne bronche pas. Après un déboulé de Lorenzo Insigne dans la surface, l'Italien tombe dans la surface après son dribble. Le contact semble beaucoup trop léger pour siffler penalty.

21:10 - Patience italienne Les Suisses défendent de manière organisée, mais l'Italie prend son temps. La Squadra Azzura ne se précipite pas, le ballon tourne bien et les Italiens sont patients.

21:08 - Première occasion italienne Après un temps fort suisse, les Italiens ont mis le pied sur le ballon. Les hommes de Roberto Mancini font tourner le ballon avant de lancer une première offensive, le petit ballon piqué de Lorenzo Insigne est bien dégagé par un Granit Xhaka vigilant.

21:05 - Bonne entame de la Nati Ça ne sera pas une formalité pour l'Italie, les hommes de Vladimir Petkovic ont débuté la rencontre pied au plancher. Dominateurs, les Suisses savent qu'ils doivent à tout prix s'imposer après la victoire du Pays de Galles face à la Turquie.

21:01 - Objectif qualif' pour l'Italie Dans ce stade où l'Italie n'a jamais connu la défaite, les hommes de Roberto Mancini vont-ils enchaîner avec un deuxième succès et devenir la première équipe de la compétition à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 ? C'est parti pour cette rencontre face à la Nati, qui aura sans aucun doute a cœur de signer son premier succès dans la compétition.

21:00 - ⏱️ Coup d'envoi entre l'Italie et la Suisse ! La rencontre est lancée à Rome, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Italie - Suisse.

20:52 - Solide défense italienne Avec l'arrivée de Roberto Mancini sur le banc italien, la Squadra Azzura a renoué avec sa solidité défensive. En effet, l'Italie n'a concédé aucun but lors de ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues. Le dernier but encaissé par les Italiens est l'œuvre de Donny van de Beek avec les Pays-Bas. Pour info, l'Italie n'a plus enchaîné 10 clean sheets depuis novembre 1989.

20:45 - Une bombe aurait été neutralisée près du stade D'après les dernières informations du Corriere Dello Sport, la police italienne aurait neutralisé une bombe près du stade Olympique de Rome quelques heures seulement avant le coup d'envoi de la rencontre entre l'Italie et la Suisse. Il s'agirait d'une voiture piégée garée près de la Piazza Mancini à quelques kilomètres du stade.

20:35 - Avantage historique pour l'Italie L'Italie, qui reçoit ce soir à Rome la Suisse, semble compter sur un avantage au regard des statistiques des confrontations entre les deux équipes. En effet, il y a eu 58 rencontres officielles entre les deux équipes pour : 28 victoires pour les Italiens, 22 matchs nuls et 8 petites victoires pour la Nati.

20:27 - Le point sur le groupe Après sa victoire (2-0) face à la Turquie, le Pays de Galles a pris une belle option sur les huitièmes de finale et pointe désormais à la première place du groupe A avec 4 points. Les Turcs de leur côté sont derniers avec aucun point et une différence de -5 et des chances quasi nulles de sortir de la phase de poules. De son côté la Squadra Azzura peut prendre la tête du groupe en cas de victoire. La Suisse, troisième avec 1 petit point après son nul face au Pays de Galles a toujours de chances de se qualifier pour les huitièmes. Tous les résultats de l'Euro en direct. Le Pays de Galles reprend la première place du Groupe A en attendant le match entre l'Italie et la Suisse ce soir #EURO2020 ⚽️ pic.twitter.com/pDoNWSljbZ — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) June 16, 2021

20:20 - Mancini refuse de s'enflammer À l'issue de la première rencontre de l'Italie remportée (3-0) face aux Turcs, le sélectionneur italien, Roberto Mancini a préféré faire preuve de sobriété : « On a fait un bon match, même en première période, quand on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Ce n'était pas un match simple. C'est un bon début contre une bonne équipe. Un message pour les favoris ? On a fait un beau match, ici à Rome, c'est ce qui nous rend heureux. Une très belle soirée, on espère en vivre d'autres"

20:18 - Un stade porte-bonheur Ce mercredi à 21h00, l'Italie reçoit la Suisse au Stadio Olimpico de Rome, une enceinte qui réussit particulièrement bien aux Italiens. En effet, la Squadra Azzura est invaincue lors de ses rencontres de phase finale de l'Euro et de Coupe du Monde avec pas moins de 9 victoires et 2 matchs nuls en 11 rencontres.

20:12 - Roberto Mancini encensé par Flavio Roma Dans un entretien accordé à So Foot, l'ancien gardien de l'AS Monaco, Flavio Roma, a encensé le travail réalisé par son ancien coéquipier, Roberto Mancini : "Il est l’un des phénomènes les plus sous-estimés du football italien. Aujourd’hui, il prouve qu’il est aussi un grand entraîneur, et la tâche était énorme après la non qualification de l’Italie au Mondial 2018. Mancini a totalement métamorphosé cette équipe. Elle joue un football offensif avec de belles transitions entre les lignes, beaucoup de mouvement et de pressing. L’Italie est devenue agréable à voir jouer."

20:07 - Les compos officielles Ça y est les compositions d’équipe officielles sont tombées. On connaît désormais l’identité des 22 acteurs de la rencontre entre l’Italie et la Suisse pour le compte de la deuxième journée de l'Euro 2020 : Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola -Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Insigne - Immobile Suisse : Sommer - Elvedi, Schär, Akanji -Mbabu, Freuler, Xhaka, R.Rodriguez -Shaqiri - Seferovic, Embolo #ITASUI Les compos officielles!



